Miting izlenimleri: "Kılıçdaroğlu bugün Balıkesir’e bayramı getirdi"

Millet İttifakı'nın seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'de düzenlenen mitinge Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Babacan katıldı. Gerçek Gündem’den Sema Kızılarslan, Balıkesir izlenimlerini yazdı: ‘‘Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybedeceğini düşünenlerin Balıkesir’e uğramalı. Balıkesirliler için 13. Cumhurbaşkanı şüphesiz Kılıçdaroğlu.’’

"ÜSTÜME GİYECEK BİR ŞEY BİLE ALAMIYORUM DAHA NE DİYEBİLİRİM?"

Balıkesir’de miting alanının dışında, ortasında, başında olan birçok kişiyle konuştum. Genç, yaşlı, kadın, erkek… Balıkesir’de herkes Millet İttifakı’nın bu seçimi kazanacağından, hatta büyük bir farkla kazanacağından emin. Yorgunlukları da umutları da yüzlerinden okunuyor.

Balıkesirliler miting alanını tamamen doldurdu. Hem Mansur Yavaş hem de Ekrem İmamoğlu’na olan ilgi her şehirde olduğu gibi burada da çok yüksekti. Balıkesirlilere Ali Babacan’ı sorduğumda, ‘‘İşi bilen, sakin, aklı başında’’ tanımlamalarını duydum.

Ağırlıklı olarak emekli ve çiftçi şehri olan Balıkesir’de insanlar en çok ekonomiden şikayetçi. Zamlardan, kiralardan cebinin yandığını anlatan bir teyze kıyafetlerini göstererek, ‘‘Üstüme giyecek bir şey bile alamıyorum. Daha ne diyebilirim?’’ diyor.



Şehir halkı ekonomik kriz ile birlikte yaşadıkları zorlukların hayatlarına nasıl yansıdığını anlattıktan sonra "Daha ne diyeyim, görüyorsun halimi" tepkisini veriyor. Bu yorgunluk, Balıkesirlilerin umudunu hiç azaltmamış.

Tersine, burada herkes çok umutlu ve heyecanlı. Yaşlısından gencine herkes seçim sonucu çoktan belirlemiş. Balıkesirliler için 13. Cumhurbaşkanı şüphesiz Kılıçdaroğlu.

“BU SEÇİMİ HEM KARDEŞİM HEM DE KENDİ GELECEĞİM İÇİN KAZANACAĞIZ”

Lise son sınıf öğrencisi bir genç kız, iki yaşındaki kardeşini kucağına alıp mitinge gelmişti:

‘‘Bu seçimi hem kardeşim hem de kendi geleceğim için kazanacağız. Ben elimden geleni yapıyorum. Umutsuzluğa izin vermiyorum. Olumsuz konuşan herkese, ‘Seçim günü büyük bir farkla sizi yeneceğiz’ diyorum. Hiç şüphem yok. Bay Kemal hepimizi kurtaracak, beni de kardeşimi de geride bırakmayacak.’’

Yaşlı bir teyze, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hasta olduğu halde sonuna kadar dinlediğini söylüyor:

"Bayram sevinci yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu bugün Balıkesir’e bayramı getirdi."

Kılıçdaroğlu ve diğer bütün liderlerin konuşması ara ara bastıran yağmura rağmen sonuna kadar dinlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem