Sandık görevli listesini YSK'ye geç teslim etmişti: Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı CHP'den istifa etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sandık görevli listesini YSK'ye gecikmeli ileten CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Genel Merkezin talebiyle istifa etti.

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Sandık görevli listesini YSK'ye geç teslim etmişti: Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı CHP'den istifa etti

Denizli’nin en büyük ilçesi Pamukkale’de CHP, sandık görevli listesini YSK’ye beş dakika geç teslim etmesi nedeniyle 712 sandıkta görevli bulunduramayacak. 

CHP Pamukkale ilçe başkanlığı söz konusu listeleri 23 Nisan’da saat 17:05’te teslim etti. CHP yönetimi beş dakikalık gecikmenin ‘hava muhalefeti’ nedeniyle olduğunu söyledi.

CHP’li ilçe başkanı Arda Arpacı karar için ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz etti.

CHP İSTİFASINI İSTEDİ

YSK’ye sandık kurulu listelerini gecikmeli ileten CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, CHP Genel Merkezi’nin talebi ile istifa etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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