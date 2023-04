Kılıçdaroğlu: Milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar!.. Mısır'daki sağır sultan duysun

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcıları Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Tekirdağ Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: SEN KİM MİLLİYETÇİLİK KİM?

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

Tekirdağ'da 14 Mayıs'ta 61 bin 262 genç ilk defa oy kullanacak.

Sanki bir kişilik fark var gibi son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Son ana kadar kul hakkı yiyenleri iktidardan göndermek için mücadele edeceğiz! Ben size söz verdim. Biliyorsunuz değil mi; Bay Kemal sözünden dönmez. Dönmeyeceğim...

Türk lirasını perişan ettiler. Güçlendirecek olan, Türkiye'yi zenginleştirecek olan biziz.

Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Açık ve net söylüyorum. Tekirdağ'dan söylüyorum, Mısır'daki sağır sultan bile duysun. Terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağa olanların Allah bin belasını versin. Gideceksin mektubunu okutacaksın! Sen kim, milliyetçilik kim?

AYRINTILAR GELİYOR...

*****

MANSUR YAVAŞ: NE İŞİNİZ VAR ATATÜRK'ÜN MECLİS'İNDE?

İlk olarak kürsüye çıkan Mansur Yavaş, "21 yıldan sonra söyleyecek sözü olmayanlar hakaret ediyor ve iftira atıyor. Gülüyoruz attıkları iftiralara. Seçilir seçilmez söktükleri T.C. tabelalarını duvara astık" ifadelerini kullanarak AKP'nin Millet İttifakı belediye başkanlarına yönelik söylemlerini eleştirdi.

Mansur Yavaş; "Şimdi attıkları iftiraların aynısını yerel seçimler öncesinde de attılar. Yuh çekenlere şunu söylüyorum: Nefret siyasetini biz iyiliğe döndürmek için yuh çekmiyoruz" sözleriyle AKP'lilerin meydanda yuhalanmasına her zaman olduğu gibi izin vermedi.

AKP'nin Millet İttifakı belediyelerinin işçileri çıkartacağına yönelik eleştirilerinin de gerçeği yansıtmadığının seçim sonrası ortaya çıktığını belirten Yavaş; "İşçileri çıkaracak’ dediler, hiç işçi falan da çıkarmadık. İstanbul’da Ekrem başkanın seçimini, halkın iradesini zorla gasp ettiler. Diğer 10 belediyede devletin bekasını tehlikeye sokacak hiçbir şey olmadı. Bu sefer başladılar ‘İstanbul düşerse, Mekke düşer, Kabe düşer’ demeye. Onlar da tutmadı" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı hakkında 'terör' suçlamaları yaptığını hatırlatan Mansur Yavaş, "O zaman ne yaptılar, ‘PKK’yla işbirliği yapacak’ iftirası atanlar, Osman Öcalan’ı televizyona çıkarıp yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler. Osman Öcalan PKK’lı değil miydi? İmralı’dan gelen mektup neydi televizyonda okuduğunuz. Bunlar seçimi kazanacağım diye her şeyi yapar. Her türlü iftirayı atıp, her yola başvururlar. 3 defa terörist başını bırakmak için Terörle Mücadele Kanunu'nu Meclis'e getirdiler. CHP'li vekillerin protestosuyla geri çekmek zorunda kaldılar. Bebek katili cezasını çekmeden dışarı çıkmayacak. İmralı'ya heyet göndermediniz mi daha önce? Kaç defa gönderdiniz? Aynı görüşü savunan partiyle yan yana geldiniz. İttifak değiliz diyorsunuz, utanıyorsunuz da milletin karşısına niye getirdiniz? PKK ile aynı HÜDA-Par. 'Yemin edecek misiniz Meclis'te?' diye sordular. 'Bakarız' dedi. O zaman ne işiniz var Atatürk'ün Meclis'inde?" ifadeleriyle AKP'nin HÜDA-Par'lı isimlere milletvekili adaylığı listesinde yer vermesine tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, "Katile katil, teröriste terörist deriz. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapan PKK'lı teröristler değil miydi?" ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN: ENFLASYON HIRSIZLIĞIN EN MODERN YÖNTEMİ

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Vatandaşların büyük kısmı için ev almak hayal. Evlenemiyor gençler. İyi dönemlerimizde kimse gençlere 'Çıkar telefonunu göster' demiyordu. Emekliler torunlarına gönlünce hediye alabiliyordu. Hatta emekli maaşıyla yurtdışına çıkabiliyordu. Şimdi buzdolabı doldurmak imkansız. Enflasyon, hırsızlığın en modern yöntemi. 200 lira tedavüle çıktığında 134 dolar ediyordu. Bugün 10 dolar etmiyor. Kapalıçarşı'da ayrı, döviz bürosunda ayrı, bankada ayrı kur var. Memleketi Özal öncesine çevirdiler. 124 doları kim çaldı? Enflasyon yoluyla hepimizi fakirleştirdiler. Bu darboğaz düzgün kadrolar iş başına geldiğinde bitecektir. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz. Türkiye daha önce de yaptı, şimdi de yapacak. Düştüğümüz durum kaderimiz değil. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. " sözleriyle ekonomik krizin geldiği boyutu anlattı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem