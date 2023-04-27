Hastalığı soru işareti yaratmıştı: Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki törene çevrimiçi katıldı

Yaşadığı rahatsızlık sonrası programları iptal edilen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Töreni'ne çevrimiçi katıldı.

Törene çevrimiçi katılan bir diğer isim ise Rusya Lideri Putin oldu.

ERDOĞAN KONUŞTU

Putin'in ardından Erdoğan konuştu.

Erdoğan açıklamalarında "Ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa, dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Santralimizin inşaatında çalışan Rus-Türk personeline teşekkür ediyoruz. Santral 2028'e kadar hizmete girecek" ifadelerini kullandı.