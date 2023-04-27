CHP’li Tuncay Özkan’dan “PKK” iddialarına yanıt: Oturup anlaşma yapan biz değiliz

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Tuncay Özkan, iktidar kanadından partisine yöneltilen PKK ile ilişki suçlamalarını reddetti.

Açıklamalarda bulunan Özkan, “PKK ile HDP ile hiçbir işimiz yok. İnanın ki bize PKK ile birlikte olanlar, şeytanla yatağa girenler, çarpılarak çıkanlar onlar” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan, “Habur’dan geçişleri biz sağamadık, Oslo’da görüşmeleri biz yapmadık, PKK’yla oturup anlaşma yapan biz değiliz. Hendekleri kazdıran, Güneydoğu’yu ateş çemberinin içine koyan, insanları biz birbirine kırdıran biz değiliz. Biz her şeyi halkın önünde yaparız. Bizim ne PKK ile ne HDP ile asla hiçbir ilişkimiz olamaz” diyerek şunları söyledi:

Bizim ne PKK ile ne HDP ile asla bir ilişkimiz olamaz. Biz gizli hiçbir ilişki içinde bulunmayız. Bizim her şeyimiz açıktır. Biz milliyetçiliği, halkçılığı, devletçiliği kendine ilke olarak edinen bir partiyiz. Bizden bu topraklarda Kuvayı Milliye'ye, Misak-ı Milli'ye aykırı en küçük bir şey olamaz. Biz kırmızı çizgimiz olarak bayrağımızı ve vatanımızı önümüze koyup, öyle yürüyoruz. Kimse bizden bunun aksine bir şey bekleyemez.

"HDP YASAL BİR PARTİ"

Biz bu ülkede; Misak-ı Milli'nin de Kuvayı Milliye'nin de tam bağımsızlığın da bölünmez bütünlüğünün de vatanın sahibiyiz. PKK ile HDP ile ilişki konusunda bize söylenen, bize suçlayarak getirilen hiçbir şeyi kabul etmeyiz.

HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal bir parti. O partiyle, diğer partilere nasıl ilişkimiz varsa öyle bir ilişkimiz var. Ancak PKK ile ilişkilendirmek bizi, bize yapılabilecek en ağır hakarettir. Bunu reddederiz. Bunu yapanların yüzüne boş bir eldiven gibi fırlatır atarız. Bizim PKK ile hiçbir işimiz yoktur. PKK ile görülecek hesabımız vardır. Bu kadar net söylüyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem