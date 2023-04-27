Ekrem İmamoğlu: Vatandaşın iktidarı başlıyor, bir avuç insanı evine yolluyoruz

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Balıkesir Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.

"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMAK İÇİN SİZLERLE BİR ARADAYIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu öncesinde kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, "Göreceksiniz başarılı olacağız. Birliğin beraberliğin dönemidir. Her şeyi bilen bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Pazara gittiğinizde bile dün ile bugün arasında fark var! İnsanlar cebindeki parasıyla dün alabildiklerini bugün alamıyorlar. 22 yılda cek, -cak diyen iktidarı bu millet tıpış tıpış evine yollar. Üniversiteye yolladığınız gençler yemeklerinden azaltıyor. Böylesi bir dönemde yeni bir dönemi başlatmak için sizlerle bir aradayız" ifadeleriyle iktidarın ekonomi politikalarının yurttaşlara yaşattığı sorunları ve krizin geldiği noktayı hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu; "Çok güzel günler bizi bekliyor. Arifesindeyiz. Çok yakınız. 17 gün kaldı. Birlikte çalışacağız. Birleşe birleşe güçleneceğiz. İktidar olacağız. Millet İttifakı iktidar olacak. Bir siyasi kazanım değil 86 milyon TC vatandaşının iktidarı başlıyor. Bir avuç insanı eve yolluyoruz. Bu millet hak yiyenle yemeyeni ayırt eder. Balıkesir'in halkı yalancı pehlivanla gerçek pehlivanı ayırt eder. 15 Mayıs sabahında sizi pırıl pırıl güzellikte bir Türkiye'ye uyandıracağız. Mülakat belasından bu memleketi kurtaracağız." diye konuştu.

"BU MİLLET HAK YİYENLE HAK YEMEYENİ AYIRT EDER"

Ekrem İmamoğlu; "Ekonomiyi ayağa kaldıracak, bu ülkede yargının bağımsızlığını yok eden bu iktidarın döneminden hemen sonra yargıya bağımsızlığını iade edip, kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitirecek vicdanıyla, aklıyla, milletin aklını devreye sokup, ortak akılla bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak Millet İttifakı’nın iktidarı geliyor. Kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitireceğiz. Ayrımcılık yapan, devleti parti devletine dönüştüren, partizanlığı devletin her kurumuna sokan, devlet bürokrasisini siyasetin tahakkümü altında ezen anlayışı yollayacağız. Valiler devletin valisi yapacağız. Gaziantep’e ikinci bir demokrasi meydanı hediye ettik. Bu millet hak yiyenle, hak yemeyeni iyi ayırt eder" ifadeleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de yarattığı sonuçları anlattı.

"OYUMUZU BÖLMEYECEĞİZ"

İmamoğlu oyların bölünmemesi için; "Ayrışmak yok. Biz oyumuzu bölmeyeceğiz bu seçim parti seçimi değil. İlerleyen yıllarda daha iyinin arayışını yapabiliriz ama bu seçim o seçim değil. Oyları böldürmemeye Millet İttifakı’na kullanmaya Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız" sözleriyle çağrı yaptı.