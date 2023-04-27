CHP'den 'Demokrasi Bileti' kampanyası açıklaması

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "Demokrasi Bileti" kampanyasını bugün itibarıyla başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır" dedi.

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CHP'den 'Demokrasi Bileti' kampanyası açıklaması

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, parti genel merkezinde, "Demokrasi Bileti" kampanyasının tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Binlerce öğrencinin otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda olduğunu ifade eden Killik, öğrencilerin ekonomik gücünün bilet ücretlerini karşılamaya yetmediğini söyledi.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını vurgulayan Killik, "14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında 'Demokrasi Bileti' kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır" diye konuştu.

CHP'li Killik, "demokrasibileti.org" internet sitesinden kampanyaya destek olunabileceğini kaydetti.

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