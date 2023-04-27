Erzurum Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun mitingi için verdiği izni iptal etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun3 Mayıs'da Erzurum'da İstasyon Meydanında yapacağı mitinge önce izin verildi, sonra verilen izin iptal edildi. Valilik, miting için başka bir alanı gösterdi.

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Erzurum Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun mitingi için verdiği izni iptal etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda yapacağı miting için 25 Nisan'da izin veren Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, bir gün sonra ise 'kararını değiştirerek' MNG AVM yanında bulunan alanı adres gösterdi. 

Düzgün, gerekçe olarak 'güvenlik sorununu' sundu. 

Gelişmeyi kişisel Twitter hesabı üzerinden duyuran CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, "Millet İttifakı mitingini her alanda yapar, fakat devleti temsil eden valiliğimiz gar meydanında 'güvenlik' sağlayamıyor ise bu ayıp da onlara yeter" dedi. 

'AMAÇ KATILIMI AZ GÖSTERMEK'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın paylaşımı ise dikkati farklı bir açıya çekti. Yeni belirlenen alanın 230 bin kişilik olduğunu belirten gazeteci, "CHP'liler bu kararın iktidar baskısıyla katılımı az göstermek için verildiğini savunuyor" bilgisini paylaştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz
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