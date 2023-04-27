Adana Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

Adana Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.

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Adana Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, Adana Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminali'nde belirlenen alanlara sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek görevlerine başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanıyor.

Kaynak: AA

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