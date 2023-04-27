CHP'li Salıcı: 'Birinci turda bitmesi için çalışıyoruz'

Millet İttifakı içinde yer alan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin 76 adayla CHP çatısı altında “ortak liste”yle seçime girme kararının tartışmaları sürüyor.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 90 yaşındaki halasının 'Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?' dediğini aktardı, “Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının bu tepkiyi verdiğini görüyorum" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ortak liste çalışılırken “Biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz dedik, dürüst olmak zorundayız dedik. Onlar da gayet doğaldır dediler” açıklaması yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise seçimin birinci turda biteceği kanaatinde olduklarını belirterek, "Bu rehavete kapılmak anlamında değil. Birinci turda bitmesi için gereken çalışmayı yapıyoruz” dedi.

'BU SEÇİM FEDAKARLIK SEÇİMİ'

Seçim ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ve parlamentoda çoğunluk elde edilmesi için yapıldığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, iş birliğine listelerdeki kişiler üzerinden değil, “Büyük resim düzen değişikliği, Türkiye’nin demokratikleşmesi” olarak bakılması gerektiğini söyledi. İYİ Parti ile 2019 yerel seçimlerindeki iş birliği sonucunda birçok kentte iki partinin toplam oyundan daha çok oy alındığına dair örnekler veren Salıcı, “Meselenin ne olduğuyla ilgili herkesi ikna etmeye çalıştık. Bu seçim fedakarlık seçimi diyoruz. Bu fedakarlık aynı zamanda kafasında soru işareti olan seçmene anlatma, onu ikna etme açısından da fedakarlık gerektiriyor” dedi.

'BAKANLARIN TANITIMI İKTİDARA GELİNECEK DUYGUSUNU PERÇİNLER'

Seçim kampanyası kapsamında liderler kabine üyelerini de tanıtmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Kalkınma Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ile ilgili olarak, "İnşallah ekonomimizi yönetecek" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin genel başkan yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i Çanakkale mitinginde sahneye çıkartıp, "Unutmayın! Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, yapılan protokole göre bakanların dağılımının seçim sonuçlarında oluşacak Meclis aritmetiğine göre liderler tarafından belirleneceğini hatırlatarak, “Ama bugünden bunları konuşmanın zararı yok. Meydan mitinglerinde bakan tanıtılıyor. Bu toplumda Millet İttifakı iktidara gelecek duygusunu perçinler. 'Yönetemezler' propagandalarına karşı kadro sıkıntısı olmadığını gösterir” değerlendirmesinde bulundu.

Dört Cumhurbaşkanı adayının olduğu seçimde ikinci tur olasılığı da konuşulmaya başlandı. CHP’li Salıcı bu olasılığa karşı nasıl hazırlandıkları sorusuna, “Biz birinci turda biteceği kanaatindeyiz. Bu rehavete kapılmak anlamında değil. Rehavet içinde de değiliz. Birinci turda bitmesi için gereken çalışmayı yapıyoruz” yanıtı verdi.

'KURT KIŞIN YEDİĞİ SOĞUĞU UNUTMAZ'

Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası kapsamında açıkladığı vaat ve müjdelerin seçmen davranışını nasıl etkileyeceği sorusuna da “Bizim vaatleri açıklıyorlar. Kurt kışın yediği soğuğu unutmaz derler. Vatandaş bu kadar ezildikten sonra seçimi kazanmak için bunların söylendiğinin farkında değil mi? Neden şimdiye kadar yapmadılar diye sormaz mı?” karşılığını verdi.

Seçim sürecinin önemli gündem maddelerinden biri de deprem bölgesinden başka şehirlere göç eden vatandaşların nasıl oy kullanacağı. Salıcı gittikleri kentlere ikametgahını almayan depremzedelerin taşınması için parti olarak çalışma yapıldığını ama sayı çok yüksek olduğu için bu konuda devletin deniz, hava yolları ve raylı sistem gibi taşıma olanaklarını da devreye alması gerektiğini söyledi.