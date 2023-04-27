MHP milletvekili adayı tehditler savurdu: Anket sonuçları sinirlendirdi

MHP Elazığ Milletvekili Adayı Semih Işıkver, Elazığ'ın yerel gazetelerinden Güçlü Haber'in yayınladığı seçim anketlerinden rahatsız oldu. MHP'nin oyunun düşük çıktığı seçim anketlerine sinirlenen Işıkver, "Bu şehri sizin başınıza yıkarız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Işıkver, “Ülkücü hareketin kedisini köpeğini, bitini piresini size ezdirmeyiz. Adam olun. Size bu şehirde nefes bile aldırmayız" diyerek tehditler savurdu.

“DOSYALAR SAVCILIK VE EMNİYET GÜÇLERİNE TESLİM EDİLDİ”

Gazetenin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili Adayı Semih Işıkver ve arkadaşlarının sosyal medya hesabında yapmış olduğu iftiralar, tehditler ve hakaretler ekran görüntüsü alınarak ve tek tek isimleri açıklanarak, bu şahısların dosyaları savcılık ve emniyet güçlerine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.