Kılıçdaroğlu Balıkesir'de: Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Balıkesir Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının toplumun farklı kesimlerini hedef gösterdiğini hatırlatarak kutuplaştırmayı artıran politikalara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Artık birlik zamanı. Kavganın zamanı değil. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı. Her evde huzurun bereketin olduğu, caddesinde parklarında sokaklarında özgürce gezebildiği bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlundan ne farkımız var" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'NİN MAKUS TALİHİNİ BU MEYDANDA YENECEĞİZ

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yurttaşlara sesleniyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"Kuvâ-yi Milliye Meydanı'ndayız. Türkiye'nin makus talihini bu meydanda yeneceğiz. Tıpkı atalarımızın yendiği gibi. Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılar olduğunu, hayat pahalılığını, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Herkesin sıkıntısı var, derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı. Artık birlik zamanı. Kavganın zamanı değil. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı.

Bir anne çocuğumun beslenme çantasına ekmeğe salça sürüp koyuyorum diyor. Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açız demektir. Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. 85 milyonun huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülkeyi inşa etmenin yolu sizden geçiyor."

"BİZİM ELİN OĞLUNDAN NE FARKIMIZ VAR"

"Bu kadar zengin bir coğrafyada çiftçi zarar eder mi? Yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi ülkendeki çiftçiyi desteklesen daha iyi olmaz mı? Tamamı olacak. Onlar 5’li çeteler için çalıştı, Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. Bizim için yandaş değil vatandaş önemli. Herkesin kazandığı, ürettiği, kimsenin zarar etmediği bir tabloyu inşa edeceğiz. 85 milyon birlikte çalışacağız. Birlikte alın teri dökeceğiz. Bu ülkeye sözüm var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edeceğim.

Her evde huzurun bereketin olduğu, caddesinde parklarında sokaklarında özgürce gezebildiği bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlundan ne farkımız var."

"SURİYELİLER KENDİ ÜLKELERİNE GİDECEK"

"Söz verdim 100 bin öğretmen atamasını cumhuriyetin 100. yılında yapacağız diye. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak öğrenci de olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenlerle öğrencileri buluşturacağız. 'Çocuğumu okutayım' diyerek köyü terk etmek zorunda kalmayacaklar.

Emekliye bayramlarda bir asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gittiğinizde her emeklinin hesabında 15 bin lira olduğunu göreceksiniz.

Türkiye 3 milyon 600 bin sığınmacıya baksın. Eyvallah ama bizim evlatlarımız işsiz. Asgari ücretin yarısıyla çalışıyor. Suriyeliler kendi ülkelerine gidecek. Suriye ile barışacağız. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. "

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MANSUR YAVAŞ: SEÇİME Mİ, SAVAŞA MI GİDİYORUZ?

Kürsüye ilk olarak çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz anlamadık. 31 Mart’ta seçimi kazanmadan önce de kazandıktan sonra da söylemiştik; evet seçimi kazanacağız ama asla zafer kazanmış olmayacağız çünkü karşımızda düşman falan yok demiştik. Yine öyle söylüyoruz. Herkesin farklı düşünmesi gayet normal. İnsanlar daha öncesine ve şu anki duruma bakacaklar ve kendi gelecekleri için karar verecekler. Memnunsa iktidarı destekleyecekler, değilse değiştirecekler. Bu kadar basit. Siyasi partiler birbirinin rakibidir. Bizim karşımızda düşman filan yok. Herkesin farklı düşünmesi gayet normal. 'Teröristleri nasıl gömdüysek, muhalefeti de gömeceğiz' diyorlar. Bu nasıl bir dil?" ifadeleriyle AKP'li isimlerin kutuplaştırma ve hedef gösterme politikalarına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, "Ülkemizde uçurum çok açıldı. Koltuktan kalkmak istemiyorlar. Çocukları lüks araçlarla geziyor, çakarlı araçları bırakmak istemiyorlar. 31 Mart seçimleri öncesinde de Ankara'da rantı bırakmak istemiyorlardı. 16 milyar lirayı Ankapark'a gömdüler. Çocuklarına televizyon kanalı, spor kulübü aldılar" ifadeleriyle AKP dönemindeki yolsuzlukları hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu seçilirse İHA'larımızı, SİHA'larımızı hangara kapatırlar" diyen Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye de yanıt veren Yavaş; "Son günlerde İHA’lar, SİHA’lar, TOGG seçime alet edilmeye başlandı. Bunlar bizim milli malımız. Nasıl daha önceki hükümetler ASELSAN’ı, HAVELSAN’I, ROKETSAN’I, gelen hükümetlere devrettilerse elbette İHA’lar SİHA’lar da devredilecek. Bize düşen çok daha iyisini geliştirmek olacaktır. Bağımsızlık bizim geleneğimizde vardır. Bağımsızlığımızı korumak için milli güvenlik politikalarımızı devam ettireceğiz. Bugün bir bakan diyor ki “biz gidersek İHA’ları SİHA’ları hangara gömecekler” ne içtiniz ne yediniz sayın bakan? Ruh sağlığınız iyi mi sizin?" dedi.

EKREM İMAMOĞLU: BU İKTİDARI MİLLET TIPIŞ TIPIŞ EVİNE YOLLAR

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu çıktı. Ekrem İmamoğlu, "Göreceksiniz başarılı olacağız. Birliğin beraberliğin dönemidir. Her şeyi bilen bir kişinin otoritesi bizi nereye getirdi görüyoruz. Pazara gittiğinizde bile dün ile bugün arasında fark var! İnsanlar cebindeki parasıyla dün alabildiklerini bugün alamıyorlar. 22 yılda cek, -cak diyen iktidarı bu millet tıpış tıpış evine yollar. Üniversiteye yolladığınız gençler yemeklerinden azaltıyor. Böylesi bir dönemde yeni bir dönemi başlatmak için sizlerle bir aradayız." ifadeleriyle iktidarın ekonomi politikalarının yurttaşlara yaşattığı sorunları ve krizin geldiği noktayı hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu; "Çok güzel günler bizi bekliyor. Arifesindeyiz. Çok yakınız. 17 gün kaldı. Birlikte çalışacağız. Birleşe birleşe güçleneceğiz. İktidar olacağız. Millet İttifakı iktidar olacak. Bir siyasi kazanım değil 86 milyon TC vatandaşının iktidarı başlıyor. Bir avuç insanı eve yolluyoruz. Bu millet hak yiyenle yemeyeni ayırt eder. Balıkesir'in halkı yalancı pehlivanla gerçek pehlivanı ayırt eder. 15 Mayıs sabahında sizi pırıl pırıl güzellikte bir Türkiye'ye uyandıracağız. Mülakat belasından bu memleketi kurtaracağız." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu; "Ekonomiyi ayağa kaldıracak, bu ülkede yargının bağımsızlığını yok eden bu iktidarın döneminden hemen sonra yargıya bağımsızlığını iade edip, kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitirecek vicdanıyla, aklıyla, milletin aklını devreye sokup, ortak akılla bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak Millet İttifakı’nın iktidarı geliyor. Kişiye göre makam, kişiye göre hukuk dönemini bitireceğiz. Ayrımcılık yapan, devleti parti devletine dönüştüren, partizanlığı devletin her kurumuna sokan, devlet bürokrasisini siyasetin tahakkümü altında ezen anlayışı yollayacağız. Valiler devletin valisi yapacağız. Gaziantep’e ikinci bir demokrasi meydanı hediye ettik. Bu millet hak yiyenle, hak yemeyeni iyi ayırt eder" ifadeleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de yarattığı sonuçları anlattı.

İmamoğlu oyların bölünmemesi için; "Ayrışmak yok. Biz oyumuzu bölmeyeceğiz bu seçim parti seçimi değil. İlerleyen yıllarda daha iyinin arayışını yapabiliriz ama bu seçim o seçim değil. Oyları böldürmemeye Millet İttifakı’na kullanmaya Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız" sözleriyle çağrı yaptı.

ALİ BABACAN: BAHANE ÜRETMEYECEĞİZ, ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYACAĞIZ

Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; "Biz iç güçler, dış güçler diye bahane üretmeyeceğiz. Enkaz edebiyatı yapmayacağız. Enflasyon için bakkalları, kasapları suçlamayacağız. Biz de biliyoruz, vatandaşımız da biliyor: Şu anki hayat pahalılığının sebebi kötü yönetimdir, beceriksizliktir. Biz ortak akılla, bilimle işimizi yapacağız. Tüm Türkiye kazanacak" dedi.

Babacan; "Bakmayın metre uzunluğunda oy pusulasına. Temelde 2 tercih var. Gerisi teferruat. Belirleyici iki seçenek var. O yüzden biz bu seçime 2 tercihli referandum diyoruz. Biz demokrasi, zenginlik, huzur diyoruz. Bu iş bizde" ifadelerini kullandı.

Babacan; "İnanıyorum ki; bu seçimde sağduyu, aklı selim, 86 milyon, Türkiye kazanacak" dedi.

Ali Babacan Cem Yılmaz'ın gösterilerinde anlattığı espri ile iktidara şu sözlerle yüklendi:

"Cem Yılmaz son gösterisinde dayısını anlatıyor. İktidar aynı Cem Yılmaz’ın dayısı gibi. Cem Yılmaz’ın dayısı arabayı kullanırken bir trafik kazası yapıyor. Camdan fırlayıp gidiyor. Hafif de bir baygınlık geçiriyor. Daha sonra uyanıyor. Şöyle bir üstünü başını çırpıyor. Bir bakıyor uzakta bir kaza olmuş çarpışmış bir arabalar var. Arabanın yanına gidiyor. Kaza oldu diyorlar, birkaç da yaralı var. Polise soruyor, yaralılar var ama şoförü bulamıyoruz diyor polis. Cem Yılmaz’ın dayısı da beraber arayalım diyor. Başlıyorlar beraber şoför aramaya… Ben diyorum ki buradan sayın Erdoğan’a; şoförü aramayın boşuna aynaya bakın yeter. Bu kazayı siz yaptınız, bir de gelmiş bizimle şoförü arıyor. Dış güçler diyor, falancalar diyor. Tek yetkili, tek imzalı olduğunuz gün bu ülkeyi yoldan çıkardınız, şarampole yuvarladınız, 86 milyonu da yaraladınız."

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Kaynak: Gerçek Gündem