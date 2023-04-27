Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı tören ertelendi

Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı Akkuyu Nükleer Santrali’nin Yakıt İkmal töreni saat 16.00'ya ertelendi.

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Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı tören ertelendi

Bugün saat 13.30'da yapılacağı duyurulan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı 16.00'ya ertelendi. Rahatsızlığı nedeniyle miting programları ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açılışa online olarak katılacak.

Katıldığı programda rahatsızlık geçirmesi üzerine hızlı tren açılışının da içinde olduğu Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu haftaki Mersin ve Osmaniye mitinglerini de ertelediği duyurulmuştu. 

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