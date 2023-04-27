YSP Diyarbakır adayı Azad Barış: Diyarbakır’dan bir futbol takımı kadar vekil çıkaracağız ve Amedspor’la maç yapacağız

GERÇEK GÜNDEM /

Seçimin en önemli merkezlerinden biri de Diyarbakır. HDP’nin kalelerinden olan Diyarbakır’ın 12 milletvekili var. Bu milletvekilliklerinin 9’u HDP’nin üçü ise AKP’nin. Ancak geçen seçimde HDP 10. Milletvekilliğini 400 oy farkla kaybetmişti. HDP kapatılma riski nedeniyle Yeşil Sol Parti (YSP) amblemiyle seçime giriyor. Diyarbakır’ın milletvekili adaylarından Azad Barış, Gerçek Gündem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren'e konuştu.

"YSP İLE HALK ARASINDAKİ BAĞ KOPARTILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Diyarbakır merkezli operasyonların, Yeşil Sol Parti standlarına polis ablukasının doğrudan seçimlere müdahale olduğunu söyleyen Azad Barış’a göre YSP ile halk arasındaki bağ koparılmaya çalışılıyor. Azad Barış “Böyle bir şey bekliyorduk ve hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Bu saldırı daha önce hazırlanmıştı, hukuki olarak içi ne kadar boş olursa olsun. İktidar yeni bir şey üretemiyor ve halkın rızasını alamıyor. Bu nedenle baskıyı ve kutuplaştırmayı artırıyor. Startı burdan verdiler” dedi.

"İKTİDARI SİLİP SÜPÜRECEĞİZ"

İktidarın sayısal olarak hiçbir gücü olmayan Hüda-Par’ı sahaya sürerek bölgede gerginliği artırmayı amaçladığını, böylelikle sonucu etkileyebileceğini sandığını söyleyen Azad Barış’a göre bunda başarılı olamayacaklar. Barış diğer muhalefet partilerinin kendilerine yönelik saldırılara karşı sessizliğini yadırgadığını, aslında onların da bu baskıdan etkileneceklerini vurguladı.

Seçim sonuçları konusunda oldukça iddialı olan Azad Barış “İktidarın dişini İstanbul seçiminde nasıl kırdıysak, burada da silip süpüreceğiz” dedi.

"AMEDSPOR'LA İLK MAÇI YAPACAĞIZ"

Diyarbakır’dan 10. Sırada aday olan Barış’a seçilme olasılığını sorduğumuzda, geçen seçim 10. Milletvekilini 400 oyla kaybettiklerini hatırlatıyor ve ilginç bir cevap veriyor: “Bizim amacımız Diyarbakır’da bir futbol takımı çıkarmak. 11 milletvekili alacağız, 12’inciyi de zorlayacağız. Bir sözümüz var Amedspor’la ilk maçı yapacağız.”

Bu seçimde uygulanacak D’Hondt sisteminin bölgede YSP’ye büyük avantaj sağlayacağını ama batı illerinde de dezavantaj sağlayacağını belirten Azad Barış, “Keşke TİP ayrı liste ile girmeseydi. Ama artık bu konuda konuşmak yersiz dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem