İYİ Parti lideri Meral Akşener: Millet İttifakı'nın büyükşehirleri kazanmasının isim babası Koray Aydın'dır

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Ankara'nın Mamak ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında açıklamalarda bulundu.

Kürsüye "Başbakan Akşener" sloganlarıyla gelen Meral Akşener, Millet İttifakı'nın büyükşehirleri kazanmasının arkasında yatan fikrin sahibinin Koray Aydın olduğunu söyledi.

Akşener, "Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık, X alırdık, Y alırdık, Z alırdık. Ama sonuç itibariyle kendimizin ne olduğunu tarttırır görürdük. Ama bunun karşılığı olarak, sonuç olarak ne İstanbul alınırdı ne Ankara alınırdı" dedi.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle bir şey anlatmam lazım. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. 2017’de pek çok zorlukla, iftiraya uğrayacak ve buna direnerek ayakta kalmış, üçüncü seçimine giren bir partiyiz.

Kurulma tarihimiz yeni ama bu partiyi oluşturan herkesin uzun bir siyasi mücadele geçmişi var. Bu partinin en büyük özelliği, her bir gönüldaşımızın bir hissesinin olduğu bir alan olmasıdır. Benim sahip olduğum hisseyle, Ankara’da herhangi bir üyenin hissenin değeri aynıdır.

2018’de biz o seçime girmemiş olsaydık, AK Parti’nin Meclis’teki çoğunluğu bitmiş olmazdı. Eğer bizim grubumuz olmasaydı, AK Parti Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi.

"NE İSTANBUL ALINIRDI NE DE ANKARA ALINIRDI"

Millet İttifakı’nın iki büyükşehri kazanmasının fikir babası, samimiyetle söylüyorum Koray Aydın’dır. Eylemi yapan da biziz.

Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık, X alırdık, Y alırdık, Z alırdık. Ama sonuç itibariyle kendimizin ne olduğunu tarttırır görürdük. Ama bunun karşılığı olarak, sonuç olarak ne İstanbul alınırdı ne Ankara alınırdı.

Burada bahsettiğimiz şey şu. Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız.

Bizden sonra Türkiye’deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey en çok bana ve arkadaşlarıma iftira atıyor.

"KILIÇDAROĞLU İNŞALLAH CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK"

Kılıçdaroğlu inşallah cumhurbaşkanımız olacak. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Sadece iki parti olarak iki ayrı logoyla seçime gidiyoruz. Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama İYİ Parti’nin güneşine oy vereceksiniz.

Yani biz, herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. 14 Mayıs akşamına kadar ikna ettiğiniz her kardeşinize bunu söyleyeceksiniz.



Parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. İYİ Parti’yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu’nu da cumhurbaşkanı seçeceğiz.

Benim başbakan olmamı istiyorsanız, partimizi birinci çıkaracaksınız.

Kaynak: Gerçek Gündem