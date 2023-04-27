İstanbul'da CHP seçim bürosuna saldıran 6 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'nde CHP'nin seçim bürosuna yönelik silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada; tahkikatın devam ettiği duyuruldu.

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İstanbul'da CHP seçim bürosuna saldıran 6 kişi yakalandı

2023 seçimlerine sayılı günler kala hareketlenen siyaset sahnesi, çirkin saldırılarla kirlenmeye devam ediyor.  Partilerin bürolarına yapılan saldırılar seçim güvenliği endişelerini de artırdı. 

İstanbul Valiliği, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'nde 19 Nisan'da CHP seçim bürosu önünde havaya ateş açan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle oldu:

"19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan incelemede M.E.D,  S.B ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saldırıyı şu sözlerle duyurmuştu:                                                      Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!
 
 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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