Canan Kaftancıoğlu: Türkiye'de 14 Mayıs'ta 'bir şey' değişecek, her şey değişecek

PEN Norveç Türkiye Danışmanı Caroline Stockford, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Türkiye'de ifade özgürlüğünün geleceğinin konuşulduğu söyleşide Kaftancıoğlu "Bir kere 14 Mayıs’dan sonra Türkiye’de “bir şey” değişecek. O “bir şey”, saraydaki kişi. Her şey değişecek." dedi.

TÜRKİYE'DE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Stockford'un "Türkiye’de ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü nasıl görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Türkiye’de son 20 yıldır her geçen gün çok daha fazla artan hak ihlallerini görüyoruz. Görmekle kalmıyoruz, yaşıyoruz. İnsanların konut hakkı özgürlüğü, neredeyse yaşama hakkı özgürlükleri, eğitim hakları, ifade ve düşünceyi ifade etme hakları ne yazık ki her geçen gün dünden daha da kötü oluyor. Bu zaten dünya literatüründe de yer alıyor. Dünyada biliyorsunuz, yaklaşık 180 ülkede, Türkiye ifade özgürlüğü konusunda 149. sıralara kadar düştü." dedi.

Dezenformasyon yasasına da değinen Kaftancıoğlu "dezenformasyon yasası, asıl dezenformasyonu yapanların ortaya çıkardığı bir yasa olup, insanların düşünmemeleri ve düşüncelerini ifade etmemeleri için yasal bir zemin oluşturdu. Türkiye’de bu gerçeklikle yaşıyoruz ne yazık ki." ifadelerini kullandı.

14 MAYIS'TAN SONRA NELER DEĞİŞECEK?

Kaftancıoğlu, "14 Mayıs'taki seçimden sonra Türkiye'de nelerin değişmesini beklemeliyiz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. "Bir kere 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’de “bir şey” değişecek. O “bir şey”, saraydaki kişi. Her şey değişecek." diyen Kaftancıoğlu, "bugünün iktidarında hukuk bu ülkeyi yönetenlerin elinde bir sopa olarak gösteriliyor. Hukuk siyasallaştırılamaz. Hukukun üstünlüğünü sağladıktan sonra, hemen hızlıca süreçleri yürüttükten sonra bu ülkenin ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış gibi sorunları ile ilgili hızlıca bugünden çalıştığımız ve saat saat planladığımız süreçleri başlatacağız." dedi.

"TEMELSİZ" MAHKÛMİYETLER

Stockford, söyleşinin devamında "PEN Norveç olarak yaptığımız çalışmalarda son 8 yılda çok sayıda temelsiz mahkumiyet gözlemledik. Bu kadar çok tutuklu yargılama olmamasını temenni edebilir miyiz? Ya da HSK üyelerinin seçim sistemi mi değişmeli?" sorusunu yöneltti. Kaftancıoğlu bu soruya "İkincisi yargıda yapılacak görevlendirmeler ve atamalar, diğer tüm kurumlar gibi, sadakate bağlı değil, parti aidiyetine bağlı değil, liyakat esaslı yapılacak." diyerek Türkiye'deki liyakatsizliğin altını çizdi.

Kaftancıoğlu sözlerinin devamında; "haksız yere, suçsuz yere cezaevinde olanlar hukuk karşısında değerlendirilerek bu mağduriyetlerine son verilecek. Çünkü hiçbir demokratik ülkede hiçbir zaman cezaevinin büyüklüğü ile toplumlar övünmez. Cezaevinde ne kadar çok tutuklu olduğu ile övünmez." derken, "cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılacak. Cumhurbaşkanına hakaretten, cumhurbaşkanını eleştiriden, cumhurbaşkanının fikrini beğenmeyen, ya da cumhurbaşkanına dair bir kelime söyleyenlerin şuanda kapısı kırılıyor, evden alınıyorlar, sokakta gözaltına alınıyorlar, hatta tutuklanıyorlar." ifadeleriyle yeni döneme ait ipuçları verdi.

POLİTKADA KADIN TEMSİLİYETİ

Kaftancıoğl, Türk siyasetinde ağır bir erkek temsiliyeti olduğu ve bir kadın politikacı olarak konuya bakış açısı ile ilgili soruya "Çok haklısınız. Türkiye’de sadece siyaset kurumunda değil, ne yazık ki yaşamın her alanında hem kadınların varlığı hem de temsiliyeti çok düşük. Niye? Çünkü Türkiye’de siyaset tamamen erkek egemen bakış tarafından şekillendirilmiş." yanıtını verdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda da açıklama yapan Kaftancıoğlu "İstanbul Sözleşmesi bütün kadınların ve Cumhuriyet Halk Partililerin kırmızı çizgisidir." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kaldıran AKP’nin kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi nedir? Kadını koruyan, kadını geliştiren, kadına şiddet uygulanmasını engelleyen ve şiddet uygulanırsa eğer bir kadına etkin cezalandırmayı sağlayan İstanbul Sözleşmesi iktidara geldiğimiz gün – Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözü var – ilk 24 saatte yeniden uygulanmaya konulacak. Bunu bugünden söyleyebilirim."