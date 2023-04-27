CHP'li Engin Altay: 14 Mayıs'ta Türkiye susadığı adaleti kana kana içecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Altay'a, CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Taşkın Özer, Beylikdüzü İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan, İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş eşlik etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye’yi büyütme zamanının geldiğini belirterek "Bir avuç azınlık, beşli çete, dünyanın en zengin insanları ligine girerken 86 milyon fakirliği yaşamayacak. Bu ülkede bir çocuk okulda açlıktan bayılıyorsa, bu kul hakkıdır. Türkiye bunu hak etmiyor. 14 Mayıs, Türkiye’nin susadığı adaletin kana kana içildiği ve ırmağa dönüştüğü günün adı olacak" dedi.

Seçim çalışmaları ile ilgili bilgi veren CHP'li Engin Altay, şunları söyledi:

"BAY KEMAL’İN SÖYLEDİĞİ BÜTÜN VAATLERİN ARKA PLANI DOLUDUR"

Dün televizyonda söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı 2 bin 300 maddelik bir ortak mutabakat metni sundu topluma. Türkiye’de kimse 'Millet İttifakı’nın seçim beyannamesinde şu soruna yer verilmedi diyemez' dedi. Yani çare var, çareyi kaynağıyla beraber sunuyoruz, Bay Kemal’in söylediği bütün vaatlerin arka planı doludur. Kaynaksız bir tek vaadimiz veya hayata geçmeyecek olanı yok.

"EN ACİL MESELEMİZ ÇOCUKLARIN OKULLARDA SAĞLIKLI BESLENEBİLMESİ"

Acil bir meselemiz var. Devlet okullarındaki çocuklara yemek, süt ve su. Neden? Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri. Ama okula aç gidip, beslenme çantası göstermelik olarak oraya boş konuluyor. Bize önce o çocuğun mutluluğu lazım. Bize gencin umudu lazım, güçlü kadın, huzurlu emekli lazım. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu ekonomik ve siyasi çıkmazın çaresi birlik ve beraberliğimizde.

Ayrımsız Kucaklaşacağız : 'Çin Seddi'ni yıkmak ön yargıyı yıkmaktan daha kolaydır' diyor bir söz. Aynen öyle. Vatandaşlarımız, hatta AKP seçmeni de artık kutuplaşmadan bıktı. Devletin kusurları oldu geçmişte. Bununla ilgili toplumun bütün kesimleriyle helalleşeceğiz. Ayrımsız kucaklaşacağız. Başı açık veya başı kapalı, Alevi ve Sünni, Kürt ile Türk kol kola et-tırnak olacaklar. Aynen Çanakkale’de başardığımız gibi. Atatürk, bu kişileri bir arada tutmayı başardı.

Şimdi bunu Bay Kemal yapacak. Bu birlik Türkiye’yi ayağa kaldırır. Ekonomiyi düzeltmek bizim için en kolay olanıdır. Önemli olan farklılıklarımızı avantaja dönüştürüp Türkiye’yi büyütme zamanımız. Bir şey daha lazım, hep birlikte zenginleşeceğiz. Bir avuç azınlık, beşli çete, dünyanın en zengin insanları ligine girerken 86 milyon fakirliği yaşamayacak. Bu ülkede bir çocuk okulda açlıktan bayılıyorsa, bu kul hakkıdır. Türkiye bunu hak etmiyor. Hep birlikte çalışıyoruz. Türkiye’yi bir beladan kurtarmaya çalışıyoruz.

Gençler ayrışmasın. . Bir aradayız şu an. Bizi bir arada tutan şey Türkiye’deki adalet arayışıdır.

"ADALET GELDİĞİ ZAMAN BİLİN Kİ 86 MİLYONUN ZENGİNLEŞMESİNİN ÖNÜNDE BAŞKA HİÇBİR ENGEL YOK"

Türkiye’de olmayan tek şey adalettir. Her alanda. Ekonomide, siyasette, sanatta, üniversite girişlerinde, yurtlarda adalet yok. Adalet geldiği zaman bilin ki 86 milyonun zenginleşmesinin önünde başka hiçbir engel yok. Beklentimiz Türkiye’nin bekası ve 86 milyonun mutluluğu. Bu altı genel başkanın bir tane ortak özelliği var, bu adalet dışında, hiçbir siyasetten zenginleşmemiş. Birileri Türkiye’yi soyup soğana çevirip yurt dışında villa değil mahalle satın almışlar. Sokak almışlar. Bu para sizin paranız, milletin parası."