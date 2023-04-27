Memleket Partisi milletvekili adayı 'Muharrem İnce, AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor' diyerek istifa etti

GERÇEK GÜNDEM/

Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Doğukan Ekiz, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Genel Başkan Muharrem İnce ve genel merkez yönetiminin söylem ve eylemlerini eleştirerek milletvekili adaylığından ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Doğukan Ekiz, "Memleket Partisi'nde siyasete adım atma heyecanında bulunan bizler için, umut olduğunu düşündüğümüz Genel Başkan Muharrem İnce'nin ve Genel Merkez Yönetimi'nin söylem ve eylemlerinin AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürdüğü açıkça biz gençler tarafından görülmüştür" sözleriyle sert eleştirilerde bulundu.

Doğukan Ekiz'in Twitter'dan yaptığı istifa açıklaması şöyle oldu:

MUHARREM İNCE'NİN SÖYLEM VE EYLEMLERİNİN AKP İKTİDARININ EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜĞÜ AÇIKÇA GÖRÜLMÜŞTÜR

Sevgili Dostlarım, Genç Arkadaşlarım, Değerli Samsunlular: Hepimizin bildiği gibi tarihi bir seçime çok az bir süre kaldı. Bu iktidarın ülke gençlerine tek kazanımı siyasetin nasıl yapılmaması gerektiği oldu. Baştan aşağı yanlış politikalarla yönetilen bir ülkenin gençleri olduk biz. Bugüne kadar onlarca sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve başkanlık gibi bir çok görevde bulunan şahsım adına yol arkadaşlarımın da büyük desteği ile 21 Mart tarihinde Memleket Partisi Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulundum. Siyasete geleceğe ışık tutan bir ülkenin özlemiyle adım attım. 9 Nisan günü Memleket Partisi Milletvekili Aday Listesinde olmaya layık görüldüm.

Samsun’da gençliğin sesi olarak çıktığım bu yolda bana var gücüyle destek olan yol arkadaşlarıma, kardeşlerime tekrar huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. Memleket Partisi’nde siyasete adım atma heyecanında bulunan bizler için, umut olduğunu düşündüğümüz Sn. Genel Başkan Muharrem İnce’nin ve Genel Merkez Yönetimi’nin söylem ve eylemlerinin AKP iktidarının ekmeğine yağ sürdüğü açıkça biz gençler tarafından görülmüştür. Milyonlarca insan gibi benim de 24 yıllık yaşantımın 21 yılı AKP iktidarı tarafından her gün baskıların, işsizliğin, ötekileştirmenin daha da arttığı ve geleceğimizin el birliğiyle yok edildiği günleri görerek geçti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEKLERİMİ TÜM KAMUOYU ÖNÜNDE BİLDİRİYORUM

Bu günlerin tekrarlanmaması adına aydınlık, çağdaş, umut dolu bir Türkiye Cumhuriyeti hayalimiz için AKP iktidarının yolunda koşar adımlarla ilerleyen Memleket Partisi üyeliğimden ve Milletvekili Adaylığımdan sizlerin huzurunda istifa ediyorum. Ülkemizin ve halkımızın içerisinde bulunduğu ağır şartlar nedeniyle hayati önem arz eden değişim ve kalkınma gerekliliği bulunmaktadır. Bu değişim ve kalkınma için de en doğru adımlarla ülkeyi aydınlık bir geleceğe götüreceğine inandığım Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerimi tüm kamuoyu önünde bildiriyorum.

Tüm yurttaşların tarihi sorumluluğu olduğuna inandığım 14 Mayıs seçiminin aydınlığa çıkan yol olacağına ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkeyi tarihi bir sorumlulukla yöneteceğine, ötekileştirmenin kalktığı bir arada yaşamın hayata geçtiği bir ülke ortaya çıkacağına inancım sonsuzdur. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerleyen Türk gençliği olarak, karanlıktan aydınlığa çıkan yolda tüm gücümüzle çalışacağız. Buradan tüm siyasi partilere gönül veren genç arkadaşlarıma sesleniyorum, karanlıktan aydınlığa çıkacağımız bu yolda gelin AKP iktidarının ülkeyi sürüklediği bu karanlıktan ülkemizi aydınlığa götüren süreci hep birlikte inşa edelim. Hepinize saygı ve sevgilerimle.