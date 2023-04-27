İddia: 'Abdullah Öcalan 'Bu sefer her şey yazılı olmalı' diye ısrar ediyor'

Gazeteci Mustafa Balbay, hükümetle İmralı arasındaki görüşmelerin sürdüğü, ancak Abdullah Öcalan'ın "Bu sefer her şey yazılı olmalı, resmi olmalı" diye ısrar ettiği iddiasını paylaştı.

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İddia: 'Abdullah Öcalan 'Bu sefer her şey yazılı olmalı' diye ısrar ediyor'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Ankara'da her seçim öncesinde iktidar ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında destek pazarlığı yapılıp yapılmadığına dair haberlerin gündeme geldiğini belirtti.

"İddia o ki mart ayı sonuna kadar Öcalan’la ciddi görüşmeler oldu. Kendisine kimi 'özgürlük' vaatleri verildi.  Ne olabilir? Örneğin, seçimden sonra yurtdışına gönderilmesi gibi" diyen Balbay, şöyle devam etti:

"Yine iddia o ki Öcalan kendi özgürlüğünden önce Kürt sorununun çözümü için adımlar atılmasını istedi. Bu yönde de kimi sözler verildi. Meclis’te daha yüksek temsille ilgili adımlardan söz edildi... İş bir noktada bu 'sözlerin' seçimden sonra nasıl tutulacağı sorusunun yanıtına geldi. 

Bu da soru mu canım. Elbette bir söz verildiyse tutulurdu. Ancak Öcalan’ın 'Bu sefer her şey yazılı olmalı, resmi olmalı' diye ısrar ettiği konuşuluyor. Bunun yöntemi konusunda kimi öneriler de gitmiş. Ancak buna İmralı’nın yanıtı şu olmuş:

'Ne denecekse, seçimden önce kamuoyuna ilan edilmeli.'

Bütün bu pazarlıkların mart sonunda anlaşmazlıkla sonuçlandığı, bunun üzerine iktidar katında başka arayışların öne çıktığı ortaya atılan iddialar arasında."

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Abdullah Öcalan PKK AKP
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