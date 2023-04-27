HÜDA PAR'ın İzmir depreminin ardından yaptığı skandal paylaşım ortaya çıktı: "Tayyip Erdoğan'ın ittifakı bunlar, ülkeyi bunlara teslim etmek istiyorlar"

AKP'nin seçim ortağı HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan skandal paylaşım ortaya çıktı. Paylaşımda, "İzmir'de deprem olmuş, neden olmasın" ifadeleri yer aldı.

HÜDA PAR'ın İzmir depreminin ardından yaptığı skandal paylaşım ortaya çıktı: "Tayyip Erdoğan'ın ittifakı bunlar, ülkeyi bunlara teslim etmek istiyorlar"

AKP’nin seçim ortağı HÜDA PAR’a ait sosyal medya hesabından yapılan skandal paylaşım ortaya çıktı. Hesap daha sonradan kapatıldı.

Mahir Akkoyun, sosyal medya hesabından HÜDA PAR Medya isimli hesabın 2015'te İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı skandal paylaşımı yayınladı.

Hesaptan yapılan paylaşımda, “İzmir’de deprem olmuş? Tabi *** neden olmasın. En kapalıları şortlu **” ifadeleri kullanılırken, Akkoyun, “Tayyip Erdoğan'ın ittifakı bunlar. Resmi hesaptan attıkları tiviti sildiler. Bunu yayalım, Hüdapar budur. Ülkeyi bunlara teslim etmek istiyorlar.” İfadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın İzmir depreminin ardından yaptığı skandal paylaşım ortaya çıktı: "Tayyip Erdoğan'ın ittifakı bunlar, ülkeyi bunlara teslim etmek istiyorlar" - Resim : 1

Akkoyun, skandal gönderinin ortaya çıkmasının ardından ‘HudaParMedya’ kullanıcı adlı hesabın kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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