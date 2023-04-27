Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul’da aynı gün miting yapacak: Alanlar belli oldu

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da aynı gün aynı saatte miting yapacak.

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul’da aynı gün miting yapacak: Alanlar belli oldu

GERÇEK GÜNDEM - Cumhur ve Milllet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayları İstanbul’da aynı gün, aynı saatte miting yapacağı öğrenildi. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul’da aynı gün aynı saatte miting yapacak.

Erdoğan’ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, Kılıçdaroğlu’nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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