Eski Milletvekili Altan Tan: "Görünen o ki Kürtler seçimi kaybettirecek AK Parti’ye"

Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Altan Tan, YSK'ya sunulan aday listelerini değerlendirdi. CHP'nin Diyarbakır'dan 1 milletvekili çıkarabileceğini kaydeden Tan, AKP için şu yorumda bulundu: Görünen o ki Kürtler seçimi kaybettirecek AK Parti’ye. Erdoğan’a akıl verenler bu duruma sebep olanlardır.

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Eski Milletvekili Altan Tan: "Görünen o ki Kürtler seçimi kaybettirecek AK Parti’ye"

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine odaklanmış durumda. Seçimin belirleyicisi konumunda olan grupların başında Kürt seçmen geliyor.

Kürt siyasetinde tanınan isimlerden olan eski milletvekili Altan Tan, Medyascope’dan Ferit Aslan’a konuştu.

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Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Partilerin aday listelerini değerlendiren siyasetçi Altan Tan, “Görünen o ki Kürtler seçimi kaybettirecek AK Parti’ye. Erdoğan’a akıl verenler bu duruma sebep olanlardır. Muhalefet bir araya gelirken onlar aynı liste ile seçime bile gidemedi” diye konuştu.

“CHP SADECE DİYARBAKIR’DA BİR VEKİL ÇIKARABİLİR”

Güneydoğu Anadolu’da bütün partilerin aday listelerinin zayıf olduğunu söyleyen Altan Tan, AKP’nin listelerinde Kürt meselesi, Suriye ve Irak ile ilişkilerle ilgili hiçbir adayın bulunmadığına dikkat çekti. HDP adaylarının yüzde 90’ını ismen bile tanımadığını dile getiren Altan Tan, “CHP’de özellikle bölgede geçmişte DYP ve ANAP’ta siyaset yapanlar aday gösterilirmiş. Bir varlık göstereceklerini sanmıyorum. CHP sadece Diyarbakır’da bir vekil çıkarabilir” dedi.

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“ERDOĞAN’A BİRİLERİ STRATEJİNİN MİLLİYETÇİ SEÇMEN ÜZERİNDE KURULMASINI ÖNERDİ”

İktidarın seçim stratejisini eleştiren Tan, şunları söyledi:

“Evlere şenlik bir liste. Kürt meselesi ile ilgili kişiler listelerden cımbız ile ayaklanmış. Her seçim döneminde partiler bir seçim stratejisi uygular. Erdoğan’a birileri Kürtlerin desteğinin alınamayacağını, bu nedenle stratejinin milliyetçi seçmen üzerinde kurulmasını önerdi. HDP ve İYİ Parti’nin bir araya gelemeyeceğini, Millet İttifakı’nın tek liste ile seçime giremeyeceğini söyledi. Ama söylediklerinin tam tersi çıktı. Çıkardıkları seçim yasası da Cumhur İttifakı’nı bir araya getirmezken, bir araya gelinmez denilen Millet İttifakı’nı bir araya getirdi. Her şey istediklerinin tam tersine gelişti. Kürtler, AKP’ye seçimi kaybettirecek gibi görünüyor.”

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Seçim 2023 AKP Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Cumhur İttifakı Kürt
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