Selahattin Demirtaş: Halkımıza sözümüz olsun, Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi hakkında açıklama yapan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın silah bırakması hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Selahattin Demirtaş: Halkımıza sözümüz olsun, Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız

GERÇEK GÜNDEM /

HDP'nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi hakkında açıklama yaptı.

Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çatışmacı politikalarını eleştirdiği açıklamasında "Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" diye yazdı.

Demirtaş, "Bunları çoktan yapabilirdik ama; Erdoğan barışı isteyenleri içeri attı, tecride aldı, partilerini kapatmaya çalıştı, belediyelerine kayyım atadı, provokasyonlarla çatışmayı körükleyip "terör" söylemi üzerinden halkı korkutup oy toplamaya çalıştı. Halen de bunu yapıyor" ifadeleriyle siyasi sebeplerle tutuklanan isimlere dikkat çekti.

Selahattin Demirtaş da yaklaşık 7 yıldır Silivri Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunuyor. 

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Selahattin Demirtaş'ın açıklaması söyle oldu:

Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız.

Bunları çoktan yapabilirdik ama; Erdoğan barışı isteyenleri içeri attı, tecride aldı, partilerini kapatmaya çalıştı, belediyelerine kayyım atadı, provokasyonlarla çatışmayı körükleyip "terör" söylemi üzerinden halkı korkutup oy toplamaya çalıştı. Halen de bunu yapıyor.

Sahtekarlara inanmayın, barış ve huzur mümkündür. PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı. Ama ısrarla provokasyonlar yapılıyor. Allah korusun, seçimi etkilemek için birileri kan dökmeye de kalkabilir. Hep birlikte dikkatli olacağız, oyuna da gelmeyeceğiz.

Lütfen unutmayın, biz barış ve demokrasi istiyoruz. Birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Yeşil Sol Parti en çok da bunun için çalışacak. Oy için halkı kışkırtan yalancılara değil, sahtekarlara değil, bize güvenin. Hep birlikte ve mutlaka kazanacağız.

 
 
 
 
 
 
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