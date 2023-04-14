8 bin istifa! Yeniden Refah'ta 'Cumhur' krizi: "Erdoğan’a oy verirler mi çok emin değilim"

Kemal Öztürk, bugünkü yazısında, "Yeniden Refah Partisi son anda verdiği bir kararla Cumhur İttifakı’na dahil oldu. O günden beri tabanını ve teşkilatını ikna etme sorunu yaşıyor. Zira bu kadar sert muhalefet etikten sonra, üyelerini birden Erdoğan’a oy vermeye ikna etmesi o kadar kolay olmaz. 8 bin üyesi istifa etti. Teşkilatları protesto etti. Çok zorlandılar ve parti yönetiminin morali bozuldu." diye yazdı.

"Dört konu ellerini güçlendiriyor" diyen Öztürk, yazısını şöyle sürdürdü:

1. Kendi logoları ve parti listeleriyle ittifakta yer alması ve sandığa gitmesi.

2. Baraj sorunu olmadığı için artık oylar boşa gitmeyecek söylemi.

3. Meclise girdikten sonra ayrılıp muhalefet edeceklerini açıklamaları.

4. 30 maddelik kendi şartlarını kabul ettirmeleri.

Salona geldiğimde büyük bir sessizlik ve heyecansızlık gördüm. Oysa büyük kongrelerindeki coşku ve katılımla çok övünmüşlerdi. Ancak ATO Congresium salonunu tam doldurmayacakları kaygısıyla mı bilemiyorum, perdeyle bölerek küçültmüşlerdi.

Salona gelenlerde de coşku ve heyecan gözlenmiyordu. Sloganları da biraz zorla attırıyordu sunucu. En güçlü slogan “Mücahit Erbakan” sloganıydı ve Rahmetli Erbakan’a atıftı bu.

Benim gördüğüm parti yönetimi Cumhur İttifakı’na katılımı parti teşkilatına ve tabanına tam anlatmış ve ikna etmiş değil.

Zaten bu kadar kısa sürede olmasını da beklemiyordum.

Partinin kendi kampanyasını yapacağını öğrendim. Kampanyayı da AK Parti kampanyasını yürüten Ertan Aydın yapacak. Bu da ilginç.

İleriki günlerde milletvekili seçimi için çalışmaya motive olabilirler ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verirler mi çok emin değilim. Belki Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında başka alternatifleri olmadığından “kerhen” oy verebilirler.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.