TKP, 14 Mayıs seçimlerine yeni logosu ile girecek

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde oy pusulasında partinin yeni logosunun yer alacağı açıklandı.

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TKP, 14 Mayıs seçimlerine yeni logosu ile girecek

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine yeni logosu ile gireceği duyuruldu.

TKP'nin logosunda orak-çekiç sembolünün yer aldığı, kırmızı olan zeminin renginin beyaz yapılması dikkat çekti. 

Seçimlere SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Sosyalist Güç Birliği ittifakı içinde girecek olan TKP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. 

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) açıklaması şöyle oldu:

Türkiye Komünist Partisi seçimlere yeni logosuyla girecektir. Partimizle ilgili haberlerdeki logo kullanımında seçim pusulasında yer alacak yeni logomuzu kullanmaya özen göstermenizi rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

İşte TKP'nin yeni logosu:

TKP, 14 Mayıs seçimlerine yeni logosu ile girecek - Resim : 1

 
 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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2023 seçim Seçim 2023 Türkiye Komünist Partisi - TKP
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