Faruk Bildirici: Görünen o ki, Erdoğan bu iki grubu tamamen silmiş durumda

Medya ombudsmanı Bildirici, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son altı yılda çıktıkları özel televizyon programlarının analizini çıkardım." diyerek, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan’ın tercihleri arasında en çok dikkatimi çeken Mart 2019’dan, başka bir deyişle yerel seçimlerden bu yana İhlas Grubu’nun TGRT televizyonu ile Ciner Grubu’nun Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarında özel söyleşi programlarına hiç çıkmaması oldu. Görünen o ki, Erdoğan bu iki grubu tamamen silmiş durumda.

TRT ve iktidar televizyonlarının semtine bile uğramadığı Kılıçdaroğlu’nu özel programa çıkaran televizyon kanalları da 2019’dan itibaren daha da daraldı. Kılıçdaroğlu’nu özel söyleşi programlarına en çok çıkaran TV kanalları 2017’den bu yana FOX TV ve Halk TV. Bu sıralama son altı yılda hiç değişmedi.

Aynı şekilde, Erdoğan’ın mekân ve gazeteci tercihlerinde değişimler olurken, Kılıçdaroğlu’nun tercihleri aynı kaldı. İlginçtir, iki lidere birden özel TV programlarında soru sorma fırsatını sadece yedi gazeteci yakalayabildi.

Erdoğan'ın kanal tercihleriyle ilgili, "Törenlerde yaptığı konuşmalar 13-15 kanalda birden canlı olarak yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017’den beri 51 özel televizyon programına katıldı. Erdoğan, 2017 Başkanlık referandumundan bugüne değin çoğu ortak yayın olarak düzenlenen özel programlarda en çok TRT’yi ve ardından Turkuvaz Grubu’nu tercih etti. TRT ile 11 özel yayın gerçekleştirilirken ATV-A Haber ile 10 yayın yapıldı. TRT ve ATV-A Haber’i altı programla NTV-Star, beş programla Kanal D-CNN Türk, dört programla Kanal7-TVNet-Ülke TV, üçer programla da Show-Habertürk, TGRT-Beyaz, 24 TV-360 TV kanalları izledi." diye yazan Bildirici, Kılıçdaroğlu'nun son 6 yılda Erdoğan'dan daha fazla programa katıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 2017'den beri katıldığı söyleşi sayısı 92 oldu.

Bildirici, "2017’den bugüne kadar Kılıçdaroğlu’nu en çok programa çıkaran TV kanalları sırasıyla FOX (22), Halk TV (16), Habertürk/Bloomberg (12), Tele1 (7), TV5 (5) ve KRT (5). Bu yıllar içerisinde Kılıçdaroğlu’nu en çok programa alan TV kanalları sıralaması çok da değişmedi. Yine FOX TV, Halk TV, Habertürk, Tele1 ve TV 5’in programlarına katılmayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.

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