Gelecek Partisi, 'seçim güvenliği' için alınacak önlemleri açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, seçim güvenliği, deprem bölgesindeki seçmenler ve Millet İttifakı’nın seçim kampanyasına ilişkin ANKA’ya konuştu.

Gelecek Partili Üstün, “Millet İttifakı’nda sandık kurulunda İYİ Parti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilcileri bulunacaktır. Bizler, sandık kurullarında üyelerimizin eksiksiz bulunması için ortak bir çalışma yapıyoruz. Sandık kurulundan YSK’ye kadar bizim temsilcilerimiz var. Burada tam organize olmuş durumdayız. Seçimin tapusu, ıslak imzalı sandık sonucu tutanağıdır. Islak imzalı sandık sonucu tutanağını alıp ilçemize ilçe binamıza getirdiğimizde artık seçim güvenliğinin önemli bir kısmını atlatmış ve gerçekleştirmiş olacağız. Buna çok önem veriyoruz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, şunları söyledi:

“SANDIK GÜVENLİĞİNE ODAKLI GİDİYORUZ"

Seçim güvenliği geniş bir kavram bunu sağlamamız lazım. Bir de sandık güvenliği var. Sandık güvenliği de farklı kavram. Seçim güvenliğinin içerisine seçim başlangıcından bitişine kadar bütün iş ve işlemler girer. Burada aksaklıklar var mı? Elbette ki var. Cumhurbaşkanı sonsuz imkana ve yetkiye sahip vaziyette. Seçim propagandasını sıkıntıya sokar mı? Elbette sokar. Bizim oy verme günü yaklaştığı için sandık güvenliğine de odaklı gidiyoruz. ‘Ben sandığa gittim oy verdim acaba iradem sandığa girdiği gibi sandıktan çıkacak mı?’ işte bütün bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bununla alakalı Millet İttifakı’nın çok önceden kurmuş olduğu seçim güvenliği komisyonu var. Toplantılarına devam ediyor.

"MİLLET İTTİFAKI’NIN SANDIK KURULUNDA EN AZ İKİ TEMSİLCİSİ BULUNACAK"

İki gün önce de toplantılarımızı değerlendirdik ve seri kararlar aldık. Millet İttifakı’nda sandık kurulunda İYİ Parti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilcileri bulunacaktır. Bizler, sandık kurullarında üyelerimizin eksiksiz bulunması için ortak bir çalışma yapıyoruz. Hiçbir zafiyetle karşılaşmadan Millet İttifakı’nın sandık kurulunda en az iki temsilcisi bulunacak. Bir de sandığın karşısında gözlemciler bulunabiliyor. Her sandığın karşısında oylama işlemlerini sayım döküm işlemlerini takip edecek arkadaşlarımız olacak. Sandık kurulundan YSK’ye kadar bizim temsilcilerimiz var. Burada tam organize olmuş durumdayız. Bunun dışında her partinin ayrıca kendi çalışmaları var. Gelecek Partisi’nin de kendi çalışmaları var. Sadece seçimin güvenliği siyasilerin omuzunda değil gönüllülerin de omuzunda. Böylece çoklu bir mekanizmayla seçim güvenliğini tesis etmeye çalışıyoruz.

"SEÇİMİN TAPUSU ISLAK İMZALI SANDIK SONUCU TUTANAĞIDIR"

Seçimin tapusu ıslak imzalı sandık sonucu tutanağıdır. Islak imzalı sandık sonucu tutanağını alıp ilçemize ilçe binamıza getirdiğimizde artık seçim güvenliğinin önemli bir kısmını atlatmış ve gerçekleştirmiş olacağız. Buna çok önem veriyoruz. Sandık sonuç tutanağı o sandıkta çıkan geçerli geçersiz oyların dökümünü yapan bir tutanaktır ve 7 kişinin imzasını içermektedir. O tutanak elinizdeyse çok fazla endişeye mahal yok. Islak imzalı sandık sonuç tutanaklarını alacağız. Seçimler ilerleyene kadar, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan ayrılamayacağız. Sandık güvenliği için böylesi aldığımız tedbirler var diyebilirim.

"DEPREM BÖLGESİNDE ALINACAK TEDBİRLERLE ALAKALI YSK İLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Artık seçmen listeleri kesinleşti. Kaydı, ikametgahı olan Hatay’da olan Hatay’da kaldı, aldıran aldırdı. Şimdi Hatay’da kalan için artık durum şu, isterse arzu ederse Hatay’da oyunu kullanacak. Fiili göçler de var. Ankara’ya İstanbul’a gelmişse tabi ki partiler öncelikle kendi üyelerinin Hatay’a gidip oy kullanması için teşvik edici birtakım uygulamalara başvuracaklar. Belki taşıyacaklar ulaşımları sağlayacaklar. Deprem bölgesinde alınacak tedbirlerle alakalı YSK ile görüşüldü. YSK müdahale olmasa aslında Türkiye’de kurumsallaşmış bir birimdir ama zaman zaman müdahale edildiği için yanlış kararlar verebiliyor. Bir okul tamamen yıkılmış olsa dahi o okulun en yakınına bir yere konteynerler veya çadırlar kurularak sandık orada oluşturulacak. Hiçbir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum.

"BAŞKA BİRİNİN YERİNE OY KULLANILIR MI? İMKANSIZ"

Oy kullanmaya gelmeyenler için başka birisi oy kullanabilir mi? Bugünün şartlarında onlar imkansız. TC kimlik numarası üzerinden seçmen listeleri hazırlandığından dolayı üzerinde TC kimlik numarası yazmayan bir kimlikle oy kullanmanız imkansız.

"BAYRAM SONRASI ASIL PROPAGANDA KIZIŞACAK"

Dağıtım başkanlığımız iletişim başkanlığımız çalışıyorlar. Onların hazırladığı bir program çerçevesinde tabii ki mitingler yapılması lazım. Bugünlerde daha çok iftarlar şeklinde gelişiyor. Önümüzdeki hafta Avrupa Büyükelçilerinin davetli olduğu ve bizim ev sahipliğimizde yapılan bir program var. O iftar programına da liderler davetli. Yine orada da bir araya gelecekler. Zaman zaman bu tür programlarda bir araya gelecekler ama zaman zamanda illerde tabi ki ayrı programlar yapılacak. Bayram sonrası asıl propaganda kızışacak. O zaman büyük mitingler göreceğiz, belki birlikte, belki ayrı. Asıl propagandanın hızlandığı dönem bayram sonrası olacak. Aslında bu seçim propagandanın son derece kısa olduğu az masrafla yapıldığı bir seçim propaganda olarak hatırlanacak.”