Anket: Kürt seçmenler CHP ve Kılıçdaroğlu için kararını verdi
Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, Kürt seçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde yapılan anketlerden çıkan sonuçları paylaştı. Roj GirasunKürt seçmenlerin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini ve CHP'nin oylarını yaklaşık 4 kat artırdığını ifade etti.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri içi geri sayım sürüyor. Siyasi partilerin aday listeleri Türkiye gündeminde yerini korurken partiler beyannamelerini de kamuoyuna açıklıyor. Seçimlere 32 gün kala Türkiye siyasetinde hareketlilik giderek artarken Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, Gazete Duvar Youtube kanalında Didem Mercan’ın sorularını yanıtladı.
"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI'NDA YÜZDEN OY KAYBI GÖZLEMLİYORUZ"
Türkiye geneline seçmenlerin tercihlerini değerlendiren Roj Girasun, "AK Parti’nin önceki seçimlerde yüzde 53 oranında oyu vardı. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın 10 puanlık bir oy kaybı olduğunu gözlemliyoruz. Bu da AK Parti ve MHP’ye oy veren seçmenlerin önemli bir kısmının AK Parti ve MHP’den koptuklarını ve protesto oyları olduğunu ya da muhalefetin farklı siyasal partilerine doğru yöneliş olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DE OY KAYBI: SEÇMENLER CHP VE MEMLEKET PARTİSİ DEDİ
İttifakın içinde olan aynı zamanda birçok ilde kendi başına aday listesi çıkaran İYİ Parti'yi işaret eden Girasun, "İYİ Parti birkaç yıl önce muhalefet blokunun büyük partilerinden ve yükselen partilerindendi. Halen büyük partilerinden biri ama bugün itibari ile iyi partinin geçmişteki oy oranlarını almak konusunda zorluk çektiğini görüyoruz. Akşener masadan kalktıktan sonra masaya ne kadar geri dönse de İyi Parti oylarının İyi Partiden koptuğunu, bir kısmının CHP’ye bir kısmının da Memleket Partisi’ne doğru aktığını görüyoruz" dedi.
HDP'NİN SEÇİMLERE ÇATISI ALTINDA GİRECEĞİ YEŞİL SOL PARTİ'DE SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
Emek ve Özgürlük İttifakı'nı da değerlendiren Girasun, "Büyük bileşen TİP ve HDP. Bugün itibari ile yaklaşık 41 ilde TİP kendi adaylarını çıkarmış bulunuyor. Gördüğümüz izlediğimiz bu ittifak içeresinde Yeşil Sol Parti’nin önceki seçimlere oranla kısmı bir oy kaybının olduğu. Özellikle kendisine barajı aşma kaygısı ile verilen oyların CHP’ye geri döndüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.