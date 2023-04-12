Anket: Kürt seçmenler CHP ve Kılıçdaroğlu için kararını verdi

İYİ PARTİ'DE OY KAYBI: SEÇMENLER CHP VE MEMLEKET PARTİSİ DEDİ

İttifakın içinde olan aynı zamanda birçok ilde kendi başına aday listesi çıkaran İYİ Parti'yi işaret eden Girasun, "İYİ Parti birkaç yıl önce muhalefet blokunun büyük partilerinden ve yükselen partilerindendi. Halen büyük partilerinden biri ama bugün itibari ile iyi partinin geçmişteki oy oranlarını almak konusunda zorluk çektiğini görüyoruz. Akşener masadan kalktıktan sonra masaya ne kadar geri dönse de İyi Parti oylarının İyi Partiden koptuğunu, bir kısmının CHP’ye bir kısmının da Memleket Partisi’ne doğru aktığını görüyoruz" dedi.