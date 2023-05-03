CHP internet sitesini 'siber saldırılardan korunmak için' yurt dışına kapattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce dile getirdiği siber saldırı ihtimaline karşı CHP'den özel bir önlem geldi.

CHP'nin internet sitesi yurt dışına kapatıldı. Sayfada, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.