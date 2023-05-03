Akşener'den Soylu'ya: Bütün psikiyatristler muayene etsin, LGBT diye bir duruma takmış

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Esenyurt'ta seçim koordinasyon merkezini açtı. Esenyurt'ta halka seslenen Akşener, LGBTİQ+'ları hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Akşener, "Bir iç asayişten sorumlu arkadaş var LGBT'cilere takmış kafayı. Ne kadar psikiyatrist varsa ben arkadaşın durumunu incelemesini istiyorum. Onca sorun varken erkekle erkeğin evliliğine, insanla hayvanın evliliğine takmış" dedi.

Akşener, Başabakan Meral sloganlarına ise "Öyle bağırmakla olmaz. Oylarla helal oylarınız başbakan olacağım ben" diye yanıt verdi.

"SİZE DARBECİ DİYEMEZLER"

Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Özlemişim burayı. Biliyorsunuz bu bölgenin milletvekiliydim ben. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e vereceksiniz ben de başbakan olacağım.

Günün bu saatinde Bursa'dan biraz geciktik. Bu bir vebaldir. Hakkınızı helal edin. Cenabı Hak beni size karşı mahcup etmesin.

14 Mayıs'ta bir seçim var. Mübarekler sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Gabar'da Cudi'de Kemal Bey ile bizi gömüyordu. Petrol bulmuş. Ne hayırlı insanlarız görüyor musunuz. Yalnız papatya çayım bitti. Papatya çayı kesmez bunlar Xanax vaziyet öyle.

14 Mayıs'ta bir seçime gidilecek. Seçimler vatandaşın bayramıdır. Siz velinimetsiniz. Siz darbeci olamazsınız, işgalci olamazsınız. Millete hakarettir. Öncelikle bunu cezalandırın. Her bir arkadaşımın mutlaka sandığa gitmesini istiyorum. Gençler özellikle sizi söylüyorum.

"LGBT DİYE BİR DURUMA TAKMIŞ"

Bu asayişten sorumlu arkadaş biz iktidara gelirsek erkekle erkekler evelenecekmiş. Daha ileriye gitti hayvanla insan evlenecekmiş. Sınırlar kevgire dönmüş. O kevgir durumunun önünü kapatmak için tuhaf evliliklere takmış.

Bir de Ankara'da var. O da dinozorlara takmış. Harcanan para 16 milyon lira. Size verilseydi neler olurdu. Çalmazsak, çaldırmazsak biz bu ülkenin imkanları içerisinde zengin mutlu güçlü bir Türkiye'yi gerçekten başarabiliriz."