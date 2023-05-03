Mustafa Sandal'dan Fatih Erbakan'ın 'Zina' paylaşımına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyadan "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" paylaşımı yaptı. Şarkıcı Mustafa Sandal Erbakan'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Mustafa Sandal'dan Fatih Erbakan'ın 'Zina' paylaşımına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" yazılı bir video paylaştı. Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, Erbakan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Peki, "Bir kereden bir şey olmaz" ve "Çocuğun rızası vardı" diyenler hangi kategoriye girecek?" mesajını paylaştı.

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