Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'tekel' mesajı: Bay Kemal 'eyvallah' der mi?

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşlarla buluştu.

Ordu'da Millet Buluşması'na yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ordululara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının yandaşları için çalıştığını vurgulayarak cumhurbaşkanı seçildiğinde tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"HAYATIMIN SONUNA KADAR TÜRKİYE'Yİ ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Size söz veriyorum: Hayatımın son anına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlığa ulaştırmak için çalışacağım.

14 Mayıs’ta demokrasi için oy kullanacağız. Alın terinden yana oy kullanacağız, Türkiye için, evlatlarımız, torunlarımız için oy kullanacağız. Bir otoriter yönetimi değiştireceğiz.

Burası mültecilerin karargahı mı olacak, yol geçen hanı mı olacak? Avrupa'nın tampon bölgesi mi olacağız? Avrupalılara da söylüyorum: Ya gelin bu sorunu çözüm, müteahhitlerimiz onların evini yolunu yapsın. Bütün yük bizim sırtımızda.

Bu bölgede, Karadeniz’in iki geçim kaynağı var. Çay ve fındık. Temel geçim kaynağı bunlar. Bu konuda çalışan fındık ve çay üreticisi alın terinin karşılığını almak zorundalar. Bunlar tarımı düzeltmek için Güney Amerika’ya gidiyorlar. Orayı geziyorlar. Bizim ülkemizdeki insan daha çalışkan. Kendi ülkesinden haberi yok oraya gidiyor. Ama söz verdim alın teri dökenin emeğinin karşılığını son kuruşuna kadar vereceğim.

Bunlar tarımı düzeltmek için Güney Amerika'da geziyor! Daha çalışkan insan bizim ülkemizde. Fındık hangi dönem olursa olsun 4 dolar olacak. Fındığı tekelcilere teslim edilmesine Bay Kemal 'eyvallah' der mi? Benim için önemli olan bizim insanımızdır. Üretici emeğinin karşılığını üretici alacak.

Söz veriyorum Türkiye'ye baharı getireceğiz. Kamplaşma olmayacak, kucaklaşacağız. Aynı toprağın insanıyız. Niye kavga ediyoruz? Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.

İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençler bütün umudum, bu ülkenin geleceği size bağlı. Beşli çetenin yurt dışına götürdüğü paraları da biliyorum. 418 milyar doları 22 yılda götürdüler. 418 milyar doları getireceğim ve bu ülkenin halkına vereceğim. Beşli çetenin yanında uyuşturucu baronlarıyla da kol kola geziyorsun, ben onun da farkındayım. Benim için önemli olan bizim insanımızdır. Bizim insanımızın alın teridir ve onun kazanması lazım.

AYRINTILAR GELİYOR...

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EKREM İMAMOĞLU: HALA AKILLARI BAŞLARINA GELMEDİ!

Kürsüye ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidardaki Cumhur İttifakı'nın muhalefeti hedef alarak seçim kampanyası yürütmesine; "Her yol mubahtır anlayışı var bunlarda kazanmak için. İftira, yalan var. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Millete hırsız dediler. Yargılama yaptılar, soruşturma açtılar. Bir tek kişi hakkında bir tutuklama olmadı. Devletin en üst tepesinden siyasi yol arkadaşlarına varıncaya kadar, bu yalanın ve iftiranın ortağı oldular" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini de kazandığını hatırlatarak; "13 bin 500 oyu yeterli bile görmeyin! Seçim bir oyla bile kazanılır. Millet 806 bin oy ile okkalı bir demokrasi tokadı attı. Hala sendeliyorlar. Hala akılları başlarına gelmedi. Neymiş? Darbeciler. Onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa ‘darbe’. Hadi oradan, hadi oradan!" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"BU SEÇİM GENÇLERİN GELECEĞİNİN SEÇİMİ"

"Bu seçim başka bir seçim. Bu seçim sadece bir seçim değil. Partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim burada gördüğümüz pırlanta gibi genç kardeşlerimin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Annelerin babaların çok titiz davranması lazım. Sırtınızı bu memleketin gençlerine yaslayın yeter. Onların temel duygusu adalet. Gençler, hak yemem ama hakkımı da yedirmem diyor. Bize böyle gençlik lazım. Bu seçim tarihi bir seçim. Asla ama asla fire vermeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız."

MANSUR YAVAŞ: 3 MÜSLÜMANI İŞKENCE YAPIP ÖLDÜREN HİZBULLAHÇI ŞAHSI TAHLİYE ETTİLER

İmamoğlu'nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçmenlere hitap etti.

Mansur Yavaş, "Allah hep dediklerini yaptırıyor. Harp yıllarındaki ekmek kuyruklarını konuşuyorlar. Şimdi burada yok mu? Her yerde var. Ankara'da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler. Bunu da duyurmak isterim" ifadesiyle AKP'nin terör örgütü Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA-Par'a seçim listesinde yer vermesine ve Hizbullah mensubunun affedilerek cezaevinden çıkarılmasına tepki gösterdi tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kendi sözlerini değiştirerek sosyal medyada paylaşmasını; "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki 'asıl gündem seçim ve geçim. 14'ünden sonra İHA'lar, SİHA'lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur" ifadeleriyle yanıtladı.

Yavaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine; "İsteyen istediği gibi kutlar sanane" ifadeleriyle yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"YİNE İMRALI'YA HEYET GÖNDERDİLER"

"İstanbul seçimini iptal ettiler. Beka lafı bitti. Mayıs Haziran’da bitti. ‘İstanbul düşerse Kudüs, Mekke düşer’ demeye başladılar. İmamoğlu’nu kastederek ‘Sisi’yi mi İmamoğlu’mu seçeceksiniz’ dediler. Siyaset böyle yapılmaz. Şimdi Sisi’yle tokalaştılar. O da yetmedi; şimdiki seçimde de aynısını yapıyorlar.

Osman Öcalan’ı Ekrem kaybetsin, Binali kazansın diye televizyona çıkardılar. O da yetmedi. Yine görüşmüşler İmralı’ya heyet gönderdiler. Bebek katilinin mektubunu televizyonda okuttular. Cevap ne oldu. 806 bin oy farkla sandığın dibine çakıldılar."

"SİZ DE 6'YI TUTTURDUNUZ, BENZİYOR MUSUNUZ?"

"Biz PKK’ya karşıyız. PKK’nın tek suikast yaptığı genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Peki HÜDA PAR’ın görüşleri ne? Aynı. Genel başkanlarına ‘Meclis’te yemin edecek misiniz’ diye sordular. Gülümseyerek, ‘bakarız’ dedi.

Bize 6 siyasi parti bir araya geldiğimiz için ‘6 benzemez’ dediler. Evet bir araya geldik uzlaştık. Peki siz benziyor musunuz? Siz de 6’yı tutturdunuz.

Allah hep dediklerini yaptırıyor. Harp yıllarındaki ekmek kuyruklarını konuşuyorlar. Şimdi burada yok mu? Her yerde var. Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler. Bunu da duyurmak isterim."

"LÜKS YAŞAMAK SİZE Mİ HAS?

"Hep internette görüyoruz. Birisi itiraz edince ‘çıkart telefonu’ diyecek. Neden? Çünkü telefonu iyiyse ‘bak kaç paralık telefon kullanıyorsunuz’ diye fırçalayacak. Muhteremler, Porsche, BMW, Mercedes marka arabalara binmek, lüks hayat yaşamak size mi has? Yurt dışına gidip gelmek size mi has? Bu ülkenin tüm fertleri, özellikle gençler, en iyi telefona, en iyi arabaya, en iyi eve sahip olacak. Tatile gidecek. Hakkı değil mi?"

GÜLTEKİN UYSAL: ZAMAN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Mansur Yavaş'ın ardından yurttaşlara hitap eden Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal; "Türkiye ya tarihi yürüyüşüne devam edecek ya da birilerinin müsaade ettiği kadar demokrasiye razı olacak. Bu dayatmalara Mustafa Kemal rıza göstermemiş, onun izinden gidenler de göstermeyecektir. 'Giderlerse gitsin' diyenler, 14 Mayıs'ta gidecek. Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Demokrasi açığının bedelini, gençlerimiz, kadınlarımız ödüyor ama birilerinin umurlarında değil. 14 Mayıs'ta gidecekler" diye konuştu.

"CEMAL ENGİNYURT'U ORDULARA EMANET EDİYORUZ"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u sahneye çıkaran Gültekin Uysal; "Allah onun da yardımcısı olsun. Onun başını ağrıtan çokça adam var. Epey bir adamın husumetini çekiyor. Cemal Beyi tüm Ordululara emanet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem