HÜDA Par'a AKP mitingi öncesi yurttaşlardan tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Trabzon'da gerçekleştireceği miting öncesi HÜDA-PAR'ın açtığı standa tepki gösterildi.

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HÜDA Par'a AKP mitingi öncesi yurttaşlardan tepki

Trabzon'da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesinde şehrin en kalabalık caddesi Kahramanmaraş Caddesi’nde Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR stant açtı.

STANDA BÜYÜK TEPKİ

HÜDA-PAR bayrakları ile süslenen standa Erdoğan'ın ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun fotoğrafları asıldı.

HÜDA PAR'DAN GERİ ADIM

Partililerin broşür dağıtmasıyla Trabzon'daki vatandaşlar HÜDA PAR standına tepki göstermeye başladı. Giderek büyüyen kalabalığın tepkisi arttı. ‘Ne mutlu Türk'üm diyene', ‘Burası Trabzon' sloganları atıldı, polis olaya müdahale etti, HÜDA PAR standını kaldırmak zorunda kaldı.

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HÜDAPAR seçim 2023
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