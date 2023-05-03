HÜDA Par'a AKP mitingi öncesi yurttaşlardan tepki
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Trabzon'da gerçekleştireceği miting öncesi HÜDA-PAR'ın açtığı standa tepki gösterildi.
Trabzon'da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesinde şehrin en kalabalık caddesi Kahramanmaraş Caddesi’nde Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR stant açtı.
STANDA BÜYÜK TEPKİ
HÜDA-PAR bayrakları ile süslenen standa Erdoğan'ın ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun fotoğrafları asıldı.
HÜDA PAR'DAN GERİ ADIM
Partililerin broşür dağıtmasıyla Trabzon'daki vatandaşlar HÜDA PAR standına tepki göstermeye başladı. Giderek büyüyen kalabalığın tepkisi arttı. ‘Ne mutlu Türk'üm diyene', ‘Burası Trabzon' sloganları atıldı, polis olaya müdahale etti, HÜDA PAR standını kaldırmak zorunda kaldı.
Son Güncelleme: