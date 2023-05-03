Cemal Enginyurt Gerçek Gündem’e konuştu: Dip dalga değil tsunami var; CHP yüzde 35, Kılıçdaroğlu yüzde 55 alır

GERÇEK GÜNDEM /

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’nin önümüzdeki seçimde tarihi bir başarıya imza atacağına inandığını belirterek, “Dip dalga muhalefete akıyor” dedi. Enginyurt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yüzde 55 o oranı ile seçimi ilk turda kazanacağını söyledi.

CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingine katılmak için memleketi Ordu’ya giderken uçakta Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan Cemal Enginyurt, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçimin “tarihi bir seçim olacağını” söyledi.

“ECEVİT’TEN BU YANA BİR İLK OLACAK”

Enginyurt, “Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit’in genel başkanlığı döneminden beri gördüğü en yüksek oyu alacak. Biliyorsunuz 77 seçimlerinde CHP yüzde 42 oy almış ve ondan sonra bir daha bu oy oranını görememişti. Benim tahminim bu seçimde Cumhuriyet halk Partisi’nin oy oranı yüzde 35’i bulacak” diye konuştu.

CHP İstanbul listelerinden Demokrat Parti kontenjanından milletvekili adayı gösterilen Cemal Enginyurt, Gerçek Gündem’in “Kamuoyu araştırmalarında belirttiğiniz bu oranlar çıkmıyor. Tespitinizi neye dayandırıyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

‘Evet anketler bu sonucu göstermiyor çünkü anketler dip dalgayı ölçemiyor. Dip dalga da değil tsunami var bence. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimi ilk turda bitirir. Benim tahminim en kötü ihtimalle yüzde 55 alır ilk turda. İnsanlar artık bu iktidardan yıldı. Ben bunu doğduğum, büyüdüğüm Ordu’da da görüyorum, şu anda seçim çevrem olan İstanbul’da da görüyorum.

Ülkücü kökenli Enginyurt, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55 ile seçimi ilk turda kazanacağına ilişkin tespitini neye dayandırdığına” ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bu seçimde bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi’ne hiç oy vermemiş en az 1 milyon Ülkücü CHP’ye oy verecek.”

Kaynak: Gerçek Gündem