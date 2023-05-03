Muharrem Erkek gündeme getirmişti: YSK'ye paralel yapı iddialarını kanıtlar nitelikte belgeler ortaya çıktı

CHP’li Muharrem Erkek İçişleri Bakanlığı’nın YSK’ya paralel yapı oluşturduğunu söyledi. Gazeteci Fırat Fıstık, konuya ilişkin belgeleri yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün İçişleri Bakanlığı’nın YSK’ya paralel yapı kurduğunu söylemişti. Erkek, “Seçim takip modülü oluşturmuşlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Diyorlar ki nüfusu 20 bin olan ilçelerde en az 3, nüfusu 20 bin ile 100 bin olan ilçelerde en az 5, 100 bin üzerinde olanlarda ise 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapılabilecek, bilgisayar kullanabilecek nitelikte olduğu özen gösterilecek. Bu yapı ile seçim sonuçları, sandık tutanakları takip edilecek” demişti.

GAMER DETAYI

Halktv'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Erkek’in bahsettiği seçim takip modülü, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında kurulan GAMER tarafından organize ediliyor. GAMER’in açılımı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.

14 Mayıs’ta tüm sandıklardan verilerin alınması ve tüm verilerin bu modül aracılığıyla bakanlığa aktarılması söz konusu.

Bakanlıktan henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmezken Halk TV olarak 25 Nisan tarihli bir yazı bu iddiaları kanıtlar nitelikte.

“Seçim güvenliği” konulu yazıda 14 Mayıs’ta tüm yaşananların takibi, anlık paylaşımı, istihbar edilen olaylara ilişkin proaktif tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla GAMER ve valilikler aracılığıyla il seçim koordinasyon merkezleri oluşturulduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte sandık teslim programı modülüne verilerin hızlı ve doğru girişi için personellere ihtiyaç duyulduğu aktarılıyor.

HIZLI VERİ GİREBİLECEK PERSONEL GÖREVLENDİRİYORLAR

İlgili yazıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i kanıtlar nitelik memurlar arasından hızlı veri girişi yapabilecek 3 personel isteniyor. Yazı, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ismiyle yazılmış ve ilgili personelin ivedi olarak gönderilmesi talep ediliyor.

Yapılan faaliyet seçim güvenliğini sağlamaya dönük bir uygulama gibi gözükse de seçim sürecinde ve gününde verilerin alınması, aktarılması, denetlenmesi gibi konularda görevli olan kurum YSK.

İçişleri Bakanlığı’nın sandık bilgilerine ulaşma ısrarı ise sürüyor.

GAMER üzerinden bir yeni gelişme daha yaşandı. Kiraz Kaymakamlığı’nın sandık sonuç tutanaklarını istediği ve reddedildiğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek paylaşmıştı.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun paylaştığı bilgiye göre YSK, ikinci kez İçişleri Bakanlığı’nı reddetti.

Bu kez de GAMER üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki seçmen sayılarının, sandık numaralarının, tüm bilgilerin yer aldığı tüm sandık bilgileri talep edildi. YSK,bu talebi de oy çokluğuyla reddetti.