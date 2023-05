Rize'de konuştu: Erdoğan'ın hedefi yine Kılıçdaroğlu

GERÇEK GÜNDEM - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Memleketi Rize’de konuşan Erdoğan, "Rabbime hamdolsun şu muhteşem katılıma bakın. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. Bunun için sandıklar patlıyor mu" diyerek sözlerine başladı.

Erdoğan konuşmasının devamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada, sen ne yaptın. Bay Bay Kemal referansın ne? Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar sabah erken kalkanın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar" dedi.

Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Rabbime hamdolsun şu muhteşem katılıma bakın. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. Bunun için sandıklar patlıyor mu. 14 Mayıs'ta da İnşallah bu muhteşem müjdeyi Rize'den alacağız. Heyecanınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Rabbime sizlerle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum.

Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Ülkemizi nice fırtınalardan güvenli kıyılara beraber çıkardık. Havalimanlarından köprülere nice yatırımı ülkemize beraber kazandırdık. Rize Artvin Havalimanı da şehre ayrı bir güzellik katıyor.”

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal sen ne yaptın? Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneği. Şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Bunun adı şahlanış dönemidir. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin, Pensilvanya'dakilerin kabusu olsun, Kandil'dekilerin dizlerinin bağı çözülsün. O zaman 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Siz bize güvendiniz biz de sizin için aşkla çalıştık. Size layık olmak için canla başla mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık."

HEDEFİN MİLLET İTTİFAKI VAR

"Yalana bulaşmadık, milletimize asla yapmayacağımız bir şeyi söylemedik, dürüst, harbi olduk. Bu ülke geçmişte 2 anahtar vaat edip sonra milletin sırtındaki ceketten de eden siyasetçilere gördü.

Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren, her işareti yapan fırıldak tiplerden çok geçti. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı, önlerine gelene Cumhurbaşkanı Yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar sabah erken kalkanın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.

Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 9’a hatta 11’e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs’a kadar herhalde 15-20 Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nı bulacaklar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

Bay bay Kemal Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladı dedi. Bunun üzerine masadaki ortaklarından biri böyle bir paranın olmadığını söyledi. Koalisyon ortakları Rize'de toplanmışlar. Çay konusunda atıp tutmuşlar. Bizim Rize ve çay üreticileri için yaptıklarımız ortadadır. Şimdi size yaş çay alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 lira artırarak 11 lira 30 kuruşa artırıyoruz.

'BİZİM DE EKSİKLİKLERİMİZ OLABİLİR'

Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadığını sorun. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu sorun. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimizin asla parçalanmasına izin vermeyeceğiz.

Bay bay Kemal hani kimseyi çıkarmayacaktınız belediyelerden. İstanbul'da çıkardılar, Ankara'da ve İzmir'de de çıkardılar. Biz Rize'de 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 1,5 milyar liralık kaynak aktardık. Rize Şehir Hastanemiz ile ilgili süreçler devam ediyor.

Bizim de eksikliklerimiz olabilir. 21 yılda yapamadıklarımız olabilir ama samimiyetimizden bir şüpheniz var mı. Ne dediler Togg'a, TCG Anadolu'ya? Maket dediler."

Kaynak: Gerçek Gündem