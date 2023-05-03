Erdoğan’ın affettiği hükümlü Emin Alpsoy, Hizbullah’a bağlı olduğunu mahkemede kabul etmiş

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 4 hükümlünün cezası kaldırıldı. Hüda-Par’ın hakkında kampanya yürüttüğü, Erdoğan'ın affettiği hükümlüler arasında olan M. Emin Alpsoy kimdir? Gerçek Gündem sizler için derledi.  

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Erdoğan’ın affettiği hükümlü Emin Alpsoy, Hizbullah’a bağlı olduğunu mahkemede kabul etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasına kaldırmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralarında eski Korgeneral Çetin Saner ile Mehmet Emin Alpsoy'un da bulunduğu 4 hükümlünün affını kapsayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

ERDOĞAN'IN AFFETTİĞI HÜKÜMLÜLERİN SUÇU NEDİR?

-Çetin Saner; 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezası.

-Mehmet Emin Alpsoy; Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

-Nihat İliman; kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası.

-Sedat Çelik; uyuşturucu ticareti nedeniyle 12 yıl 6 ay.

HÜDA-PAR, MEHMET EMİN ALPSOY’UN CEZAEVİNDEN ÇIKMASI İÇİN UZUN SÜREDİR ÇAĞRILARDA BULUNUYORDU

Cumhur İttifakı'na katılan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) yayın organı olan Doğru Haber isimli günlük gazetede yayınlanan haberde, Şeyhmuz Alpsoy ve 75 yaşındaki babası Mehmet Emin Alpsoy’un 'sağlık sorunları' nedeniyle serbest bırakılması istenmişti. Hem bu haber sitesinde hem de sosyal medyada HÜDA-PAR’lı siyasetçilerin kampanya başlattığı görüldü.

 Erdoğan’ın affettiği hükümlü Emin Alpsoy, Hizbullah’a bağlı olduğunu mahkemede kabul etmiş - Resim : 1

Erdoğan’ın affettiği hükümlü Emin Alpsoy, Hizbullah’a bağlı olduğunu mahkemede kabul etmiş - Resim : 2

ALPSOY AİLESİ VE HİZBULLAH

2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezasıyla yargılanan 32 Hizbullahçı arasında yer alan ikiliden Ankara’da yaşayan baba Mehmet Emin Alpsoy, örgütün askeri kanat sorumlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet aldı.

1990-1996 arasında Hizbullah örgütü üyesi olduğunu mahkemede kabul eden Alpsoy, eylemlere katılmadığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi’nde doktor olan oğlu Abdurrahman Alpsoy’u da ‘prestij için’ örgüte üye yaptığını anlattı.

Alpsoyların, Hizbullah’ın Etimesgut’ta 3 kişiyi kaçırıp işkenceyle sorguladıktan sonra öldürülmesi olayında başrol oynadıkları belirlendi.

Diğer oğlu Şeyhmuz Ersoy’un, Hizbullah’ın öldürdüğü isimlerin cesetlerini taşıyan kamyonu kullandığı belirlendi.

Mehmet Emin’in kardeşi, oğullarının amcası Hasan Alpsoy’un Ankara’daki evindeki bodrumdan o kamyonla taşınan cesetler çıktı.

Örgütün siyasi sorumlusu olduğu anlaşılan Doktor Abdurrahman, ‘Babamın bu vahşi örgütle birlikte yaptıklarından utanıyorum’ diye ifade verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
HÜDAPAR Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat Hizbullah Resmi Gazete
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