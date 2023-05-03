Kılıçdaroğlu: Yiye yiye doymadılar! Yukarıdan alacağım, halka vereceğim

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sinop'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yurttaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, AKP döneminde yurttaşların emeklerinin hakkını dahi alamadığını ancak iktidar mensuplarının lüks içinde yaşadıklarını söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimindeki hatalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için Millet İttifakı iktidarını işaret etti.

Kılıçdaroğlu; "Bana soruyorlar: 'Niye soğanla, patatesle uğraşıyorsun?' Senin mutfaktan haberin var mı? Saray’da otuyorsun, keyfin yerinde, bir elin yağda bir elin balda, beşli çetelere para aktarıyorsun! 3 - 5 yerden aylık alanlar yiye yiye doymadılar. Mutfakta yangını çıkaran sensin! Ama o yangını söndürecek olan da benim" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"KUL HAKKI YİYENLERE OY VERMEYİN"

Boyabat'a beşinci kez geliyorum. Sizden sadece bir şey istiyorum. Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin. Alın teri dökenlerin hakkını alamadıklarını biliyorum. Ben buranın çeltiğini de o tarlalarda çalışanları biliyorum. Yeteri kadar kazanamadıklarını biliyorum. Yeteri kadar hak ettikleri ücreti alamadıklarını biliyorum. Alın teri dökenlerin hakkını alamadıklarını biliyorum.

Taşeron işçileri istemişler ancak buraya gelememişler. Taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın, hepinize kadro vereceğim. Onlar gibi değil!... Herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu çalıştırır.

"YİYE YİYE DOYMADILAR"

Gençler size sözüm var. Torpili bitireceğim. Sandığa gidip oy kullanacaksınız. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu mafyaları koşar, eğlenir, gezer ve bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. Benim sözüm var; beşli çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da, bu ülkeden göndereceğim.

Bana soruyorlar: 'Niye soğanla, patatesle uğraşıyorsun?' Senin mutfaktan haberin var mı? Saray’da otuyorsun, keyfin yerinde, bir elin yağda bir elin balda, beşli çetelere para aktarıyorsun! 3 - 5 yerden aylık alanlar yiye yiye doymadılar. Mutfakta yangını çıkaran sensin! Ama o yangını söndürecek olan da benim.

"YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN 418 MİLYAR DOLARI ALACAĞIM; BU HALKA TESLİM EDECEĞİM"

22 yıldır iktidardalar. Bizim tarihimizde bu kadar büyük zamlar oldu mu? Yukarıdan alacağım, halka vereceğim. Uyuşturucu baronlarını kurutacağım. Yurtdışına götürülen 418 milyar doları da alacağım; bu millete teslim edeceğim.

Saraylara meraklı olmadan sizin gibi yaşadım. Beyler çocuklarını parayla askere gönderirken bu kardeşinizin oğlu paralı askerlik yapmadı. Gitti normal vatandaşın çocuğu gibi askerlik yaptı. Bana kimse milliyetçilik edebiyatı yapmasın. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını askeri fabrikasını Katar ordusuna satmaz. O fabrikayı Katar’dan alacağım şanlı ordumuza teslim edeceğim.

"DEVLETTE LİYAKATIN SAĞLANMASI LAZIM"

Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Devlette liyakati sağlayacağız. Liyakat işi ehline teslim etmek demektir. Devlette liyakati sağlayacağız. Liyakat işi ehline teslim etmezseniz tam bir felaket çıkar ortaya. Kul hakkı yiyenler toplumun önüne gelir ve öncü olarak yürümeye başlarlar. Toplumu kandırırlar.

Liyakat şudur: En küçük kademe şefliktir. Şef olmak için önce KPSS sınavına gireceksin, sınavı kazanacaksın, devlet memuru olacaksın, bir süre geçecek, yine sınava gireceksin ve şef olacaksın.

Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var: İyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Demek ki devlette liyakatın sağlanması lazım!..

"SİNAN ATEŞ'İN GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİNİ BULUP YARGIYA TESLİM EDECEĞİM"

Sınır namustur. 3 milyon 600 bin Suriyeli buraya niye geldi? Söz verdim en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye uğurlayacağım.

Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Vatanımız ve bayrağımız. Ayrıca sözüm var. Sinan Ateş'in, Gaffar Okkan'ın katillerini bulup, kulaklarından tutup, yargıya teslim edeceğim.