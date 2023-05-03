Gültekin Uysal'dan AKP'ye HÜDA-Par tepkisi: Hizbullah mensubunu affetmişler! Öyle anlaşmışlar

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sinop'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

Kürsüye il olarak çıkan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal; "Nereden geldiğimizi biliyoruz. Bağımsızlığımızın arkasına karnı tok, sırtı pek insanları koymayı başarmışız. Zam tsunamisi altında vatandaşlarımız inim inim inliyor. Birileri soğanın cücüğü ile dalga geçiyor. Siz nereden geldiğinizi unuttunuz" diye konuştu.

Gültekin Uysal; "Açık söylüyoruz. Bizim için eski Türkiye, yeni Türkiye yok; Türkiye Cumhuriyeti var. Sokakta bulmadık. Kendileri sokakta bulduğu için üzerinde tepiniyorlar. 'Muhalefete oy verenler esansız, bayraksız' diyor. Bunlar Emevi siyasetinin temsilcileri. Emeviler mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim'i takmışlarsa bunlar da aynı kafadalar. İsteseler de bu milleti bölemeyecekler, parçalayamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal, terör örgütü Hizbullah ile anılan HÜDA-Par'ın AKP listelerinden seçime girmesine tepki gösterdi. Uysal; "FETÖ ile birlikte devleti ele geçirmeye çalışmış. Şimdi her yol mubah, Gaffar Okan’ı Diyarbakır’da şehit eden Hizbullah’ın partisiyle işbirliği içindeler. Öyle işbirliği içerisindeler ki daha bugün Resmi Gazete'de bir Hizbullah mensubunun cezasını affettiler. Öyle anlaşmışlar. Vatanseverliğimiz böyle milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık diyenler yedeklerine aldıkları birkaç partiyle birlikte milliyetçi kesilmişler. Hadi oradan!..' ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

'Muhalefete oy verenler esansız, bayraksız' diyor. Bunlar Emevi siyasetinin temsilcileri. Emeviler mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim'i takmışlarsa bunlar da aynı kafadalar. İsteseler de bu milleti bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

Bir taraftan BOP eş başkanıyız demişler öbür taraftan 80 yıllık cumhuriyetin tarım ve hayvancılıkta kurduğu tüm alt yapısını tasfiye etmişler. Eski Türkiye dedikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kıt kanat imkanlarla yaptıkları fabrikaların hepsini tasfiye etmiş. Birileri çıkmış zam tsunamisi altında vatandaşımız inim inim inliyor soğan ekmeğe bile erişemiyor biri de çıkmış soğanın cücüğüyle dalga geçiyor.

Geçin beyler geçin siz nereden geldiğinizi unuttunuz. Milletimizi yoksulluğa mahkum edenler sosyal yardımlarla sadakatini satın alacağını düşünüyorlar onlar düşünsün. Bizler bugün iftiralara rağmen dayatmalara rağmen bir parti devletine dönüşmüş olanları bunların karşısında bir büyük mücadeleye hep beraber omuz veriyoruz. Kendileri terör örgütleriyle işbirliği yapmış muhalefeti suçluyorlar. FETÖ ile birlikte devleti ele geçirmeye çalışmış. Şimdi her yol mubah, Gaffar Okan’ı Diyarbakır’da şehit eden Hizbullah’ın partisiyle işbirliği içindeler. Öyle işbirliği içerisindeler ki bugün daha Resmi Gazetede bir Hizbullah mensubunun cezasını affettiler. Öyle anlaşmışlar. O nedenle vazifemiz büyüktür. Vatanseverliğimiz böyle milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık diyenler yedeklerine aldıkları birkaç partiyle birlikte milliyetçi kesilmişler hadi oradan… Öyle döneme denk geldik ki selam verdim rüşvet diye almadılar diye yolsuzluklar öyle hale gelmiş ki adeta milletin malını kamunun malını yağmalamak için örgütlenmiş bir siyasi parti var. Eskiden siyasi partiler kapatıldı. Şimdi kapatılma olsa bu AKP’yi yolsuzlukların odağı olmaktan kapatırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem