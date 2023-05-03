İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz, adalet herkese

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seçmenlerle bir araya geldi.

Türk bayraklarına ek olarak CHP ve Yeşil Sol Parti bayraklarının açıldığı mitingde İmamoğlu, 'adalet', 'ekonomi' ve depremlerden sonra şehirlerin yeniden inşasıyla ilgili konulara dikkati çekti.

İmamoğlu, AKP iktidarının artık ülke için yapabileceklerinin tükendiğini belirterek "Memlekete zarar veriyorlar. Her şey daha kötüye gider çünkü bu iktidar milletine yüzünü dönmüyor. Bu iktidarla yol yürümüş aklı başında eski bakanları bile ben seninle çalışmam diyor. Hangimiz evlatlarımızı susturabiliriz?" ifadesini kullandı.

DEMİRTAŞ'A VE TAYFUN KAHRAMAN'A SELAM

İmamoğlu, konuşmasında Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da yer verdi.

"Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz, adalet herkese" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir yurttaşla yaşadığı diyalogda da şu ifadeleri kullandı:

"Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Adalet herkese diyoruz. Benim Gezi davasından arkadaşım (Tayfun Kahraman) yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz."

VIDEO - İmamoğlu: Ben kendimi ateş gibi hissediyorum, cıvıl cıvıl hissediyorum kendimi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'SİYASETİN SİLAHI OLAMAZ YARGI'

"Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz. Bunu bilin. Bu konuda bizim her siyasi görüşten insan gelebilir. Başımızın üstüne yeri var. Bu memleketin bize emaneti bu memleketin birliğidir, dirliğidir. Bu memleketin bize emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen yaşamasıdır. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz yok. 'Ben bilirim' yok. Siyasetin silahı olamaz yargı. Yargı, adamına göre olmaz. Yargı, adamı varsa şöyle, adamı yoksa böyle olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir adalet. Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz, adalet herkese...

Bugünün ekonomi bakanına, adalet bakanına bakın. Adalet Bakanı bir seçimi 'Onlar kazanırsa darbeci' ya da 'şöyle kutlayacaklar'. Olmaz, olmaz.

'TIPIŞ TIPIŞ EVLERİNE YOLLAYACAĞIZ'

Tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Bitti, zamanları bitti. 'Bir kişiden gelen her şeyi gözü kapalı yapan insanları' seçiyor. Başkası işine gelmiyor onun. Böyle de olunca bugünkü büyük sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Bakın çok önemli bir seçim dönemindeyiz. Ne mutlu bana, buraya pırlanta gibi genç kızlarımız gelmiş, genç delikanlılarımız gelmiş. Bakın, ben buraya kendini daha iyi yetiştirmek içni İstanbul'da 1500 gencin toplantısından geldim.

'SOMURTAN KİM VARSA YOLLAYIN EVİNE'

1500 genç kardeşimle sohbet ettim. Bu memleketin en büyük güvencesi gençlerimiz, Allah aşkına birinize hafif yan gözle bakan yöneticiyi seçmeyin. Hepinizin gözünün içine bakan, sizi anlayan, sizi dinleyen yöneticileri seçin. Devlet bir işi yaparken orada gücünü gösterir, vatandaşına şefkatini, adaletini gösterir, somurtan kim varsa yollayın evine.

'BU MEMLEKETİN HAYATINI HAK, HUKUK, ADALET MÜCADELESİNE ADAMIŞ 13. CUMHURBAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMESİ LAZIM'

Bakın bu memleketin acilen iyiliğe, güzelliğe kavuşması lazım. Bu memleketin hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi lazım. Şimdi duraklama dönemi bitti iktidarın, gerileme dönemi başladı. 'Lale Devri' aynen, genç kız helal olsun.

'GÜLMEYİ UNUTTURDUN BİZE'

Cumhur İttifakı'nın şahlanış dönemi dediği, çöküş dönemine döndü. Seçimi kaybettiklerini anlayınca sağa sola saldırmaya başladılar. Bu millet, 1920 yılında Meclis'i kurdu. Bize Atatürk'ün ve cumhuriyetin emaneti var. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Millete ait olan hiçbir hakkı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Onun için bu kayyum atama anlayışına da son vereceğiz. Neymiş, 14 Mayıs seçimi darbe girişimiymiş. Seçimlere 'darbe' diyecek kadar akılları gitti. Milleti tehdit ediyorlar, kokutmaya çalışıyorlar. 6 Mayıs'ta İstanbul'da büyük bir buluşmamız var. 6 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul seçimini iptal ettiler. Anacığımın ak sütü gibi helaldir bana o seçim. Seçimi iptal ettiler, o seçimi iptal etti diye milletçe, hep birlikte tam 806 bin oy farkla kocaman bir demokrasi tokadı attılar bunlara. Hala akıllanmıyorlar. Neymiş, onlar giderse kaos olurmuş. sen gidersen huzur gelir huzur. Bu millete huzur gelir. Gülmeyi unutturdun bize.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM SÖYLEDİM, YİNE SÖYLÜYORUM'

Maalesef Türkiye'de bir ekonomi yönetimi kalmadı. Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Adalet herkese diyoruz. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.

'BEN KENDİMİ ATEŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Bu seçim parti seçimi değil. Gelecek adına adalet ve demokrasi seçimi. Önemli bir mücadele veriyoruz. Ben kendimi ateş gibi, cıvıl cıvıl hissediyorum. Bizden başka bu şehirleri ayağa kaldıracak bir güç yok. Bu gücün adı milletin tamamı."