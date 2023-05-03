3,5 milyon dolarlık rüşvet iddiası: Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakim hakkında karar

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi gece yarısı tahliye eden hâkim Cevdet Özcan üç yıl önce görevden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkındaki nihai karar dün verildi. Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi dün Cevdet Özcan’ın meslekten ihraç etti.

3,5 milyon dolarlık rüşvet iddiası: Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakim hakkında karar

İstanbul Küçükçekmece’de 6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti beş adamıyla, “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek” ve “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklandı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti ve üç adamı 19 Ekim 2018 günü 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ın gece yarısı kararıyla tahliye edildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etti.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimi tekrar tutuklama kararı çıkardı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki üç saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp sırra kadem bastı.

İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu, Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı. Tahliye kararını veren hâkim Cevdet Özcan görevinden alınarak geçici olarak Küçükçekmece Hâkimliği’ne oradan da Erzurum’a gönderildi. Daha sonra açığa alındı. HSK soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi.

3,5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Hâkim Özcan hakkında görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçundan iddianame hazırlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede tahliye kararının mesaiden sonra saat 20.15’te verildiğine işaret edildi. Hâkim Özcan’ın tahliye kararı verdikten sonra itirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi ile konuştuğu, Zindaşti ve adamı Ekrem Öztunç yönünden kararı kabul edebileceğini söylediği vurgulandı. İddianamede, “Kendisinin de doğru olmadığını düşündüğü tahliye kararını verdiği” belirtilen Özcan’a tahliye kararı karşılığında Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet verildiği iddia edildi. İddialarla ilgili Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Kuzu, 1 Kasım 2020’de hâkim karşısına çıkamadan korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özcan’ın açığa alınmasının üzerinden 3 yıl geçti. Özcan hakkındaki nihai karar dün verildi. HSK 2. Dairesi Özcan’ın meslekten ihracına karar verdi.

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