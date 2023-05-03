CHP'li Başarır: Karaismailoğlu, seçim çalışmalarını Kalyon'un lüks uçağıyla yapıyor

Beşli Çete’nin AKP’nin seçim propagandası için bütün finansmanları ve kolaylıkları sağladığını ifade eden CHP’li Başarır, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu halkın parasıyla, vergisiyle seçim propagandası yapıyor, beşli çetenin lüks uçağıyla da uçuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 27 Nisan günü Adana’ya Kalyon Holding’in sahiplerinden olduğu Kalyon Güven Hava Taşımacılığı Şirketi’ne sahip olan uçak ile seyahat etti. Uçağın kuyruk numarası TC-LLL ve uçak bu şirkete ait. Adil Karaismailoğlu bu uçağı devletin parasıyla mı kiraladı? Yoksa Kalyon Holding bu uçağı Adil Karaismailoğlu’na mı tahsis etti?” dedi.

KİRLİ İLİŞKİ AĞINI GÖRÜYOR MUSUNUZ?

Beşli çetenin seçime etki etmeye çalıştığını ifade eden CHP’li Başarır, “Bakın, beşli çete bu yollarla seçime etki etmeye çalışıyor. Kirli ilişkilerle, kirli yollarla seçim konusunda AKP’ye yardım ediyor. Bu Kalyon Güven Hava Taşımacılığı Şirketi’nin sahiplerinden birisi Hayrettin Çoşkun. Güven Holding’in ortaklarından birisi olan Hayrettin Çoşkun’un AKP ile ilişkileri çok üst düzeyde. Örneğin AKP değerlendirme toplantılarını Kızılcahamam’daki Güven Holding’in sahip olduğu Eliz Hotel’de yapıyor. Kalyon Güven Taşımacılığı Şirketi’nin sahiplerinden diğeri ise Kalyon Holding’in sahibi olan Cemal Kalyoncu’nun kardeşi Turan Kalyoncu. Görüyor musunuz kirli ilişki ağını.” sözlerini dile getirdi.

İHALELERİ BU SEBEPLE Mİ KALYON’A VERDİN?

Adil Karaismailoğlu’nun Kalyon ile olan ilişki ağını açıklaması gerektiğini belirten CHP’li Başarır, “İGA’nın ortaklarından birisi de biliyorsunuz ki Kalyon. İGA’nın 1 milyar 195 milyon euro kira borçlarının neden ertelendiğini, kimin vasıtasıyla ertelendiğini bugün görüyoruz. Bu kirli ilişkileri Adil Karaismailoğlu açıklamak zorundadır. 27 Nisan günü Adana’ya TC-LLL kuyruk numaralı ‘c56x CITATION TYPE’ lüks uçakla gitti mi gitmedi mi açıklasın. Bu uçağa bugüne kadar kaç kez bindin Adil Karaismailoğlu? Bugüne kadar ödeme yaptın mı, ödemeyi yaptıysan devletin kasasından mı ödeme yaptın yoksa bireysel mi ödeme yaptın? Bu seyahatlerinizde yanınızda kimler vardı sayın bakan? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak bu uçağı kaç defa kullandınız? Pazarlık usulü olan 21/b ihalelerini yani adrese teslim ihaleleri bu sebeplerle mi Kalyon’a verdin sayın bakan? Hadi, hodri meydan! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı çıksın ben Kalyon’un uçağıyla seçim çalışması yapmadım, uçmuyorum desin!” sözlerini ifade etti.