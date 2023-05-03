Soylu açıkladı: 524 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53’üncü ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 ilde 598 şüpheliden 524’ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu açıkladı: 524 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nde uyuşturucu imalatçılarına ve tacirlerine yönelik icra edilen 53’üncü ‘Kökünü Kurutma’ operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyonun 52 ilde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da yaptığı tahkikat neticesinde 53’üncü ’Kökünü Kurutma’ operasyonu ile hem finans ayağı hem de liderleri, yöneticileri, imalatçıları, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı. Bu operasyon 2 bin 841 personelle toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapılmıştır. 524 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon sabah 04.00’te İstanbul, Ankara’nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirilmiştir” dedi.

Soylu, “Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz hem de uyuşturucunun bütün finans ayağına karşı güvenlik güçlerimizle beraber hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika’da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya’da 24 kişi, Türkiye’de ise 4.1. Avrupa’nın birçok ülkesinde narkoshoplar açılıyor, Amerika’da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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