Polonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi Polonya'da da başladı. Oy verme işlemi 7 Mayıs'a kadar sürecek.

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Polonya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanlığı
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