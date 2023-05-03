Kılıçdaroğlu'ndan "Dini bayrağı ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor diyen Erdoğan'a yanıt: Gençler aşmanız gereken eşik bu
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Antalya'da “Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor” diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "İşte aşmanız gereken eşik bu" dedi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir mitingde, “Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef” dedi.
İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef. https://t.co/vLfFlxWuyG— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2023
ERDOĞAN ANTALYA'DA HEDEF ALMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da yaptığı mitingde, "Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar 'Bay Kemal'i destekliyor" diyerek, Kılıçdaroğlu’nun ‘alevi’ çıkışına atıfla, "Şimdiye kadar bunu niye söylemedin? Bu ülkeyi Alevi - Sünni diye ayrım yapanlara lanet olsun" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem