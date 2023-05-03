Kılıçdaroğlu'ndan "Dini bayrağı ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor diyen Erdoğan'a yanıt: Gençler aşmanız gereken eşik bu

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Antalya'da “Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor” diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "İşte aşmanız gereken eşik bu" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan "Dini bayrağı ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor diyen Erdoğan'a yanıt: Gençler aşmanız gereken eşik bu

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir mitingde, “Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef” dedi.

ERDOĞAN ANTALYA'DA HEDEF ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da yaptığı mitingde,  "Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar 'Bay Kemal'i destekliyor" diyerek, Kılıçdaroğlu’nun ‘alevi’ çıkışına atıfla,  "Şimdiye kadar bunu niye söylemedin? Bu ülkeyi Alevi - Sünni diye ayrım yapanlara lanet olsun" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Recep Tayyip Erdoğan
'İktidar siyasetçisi mahkemeye baskı yaptı' iddiası: 14 yaşındaki çocuğu istismar edenler bir bir serbest bırakıldı 14 yaşındaki çocuğu istismar edenler bir bir serbest bırakıldı
Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın
İsyan ettiler: İstifa etmeden aday olan bakanlardan yurttaşa SMS bombardımanı İsyan ettiler: İstifa etmeden aday olan bakanlardan yurttaşa SMS bombardımanı
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Parti sözcüsü paylaştı: Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı
Kürt seçmenlerin tavrı: 'Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin 7 Haziran oylarına yakın bir oy alabilir' 'Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin 7 Haziran oylarına yakın bir oy alabilir'
Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı? Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı?
Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı