İsyan ettiler: İstifa etmeden aday olan bakanlardan yurttaşa SMS bombardımanı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, cep telefonlarına gelen aday tanıtım mesajları isyan ettirdi. Bakanlıktan istifa etmeden milletvekili adayı olan AKP'lilerden gelen SMS'lerin ise kamu kaynakları kullanılarak gönderildiği ifade edildi.

İsyan ettiler: İstifa etmeden aday olan bakanlardan yurttaşa SMS bombardımanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, katılacağı televizyon programının detaylarını SMS yoluyla yurttaşlara yolladı. Aynı şekilde, içişleri bakanı olmasına karşın istifa etmeden milletvekili adayı olan Süleyman Soylu da SMS atarak katılacağı miting veya açılışları haber verdi. Bu mesajlar atılırken de Soylu’nun unvanında hem içişleri bakanı hem de İstanbul 2’inci bölge milletvekili adayı olduğu bilgileri yer aldı. Söz konusu durum hem kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı hem de veri güvenliği konularını gündeme getirdi.

Konuya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül ve avukat Enes Ermaner Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"ETİK DEĞİL"

Özel, bakanların kamu gücünü kullanarak yurttaşlara SMS göndermesinin etik olmadığını belirtti. Ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül ise bakanların hâlâ kamu görevlisi olduğunu hatırlatarak “İktidar kamu kaynaklarını kendi lehine kullanıyor. Bu ise haksız rekabeti oluşturuyor. Seçimler bir rekabet işidir. Bakanların istifa etmesi ve hiçbir şekilde bakan unvanını kullanmaması gerekiyor” diye konuştu.

"KKVK'NA AYKIRI"

Hukukçu Enes Ermaner de bunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) aykırı olduğunu ifade ederek “Kişinin kendi rızası olmadan cep telefonu numarasının bir sisteme kaydedilmesi ve mesaj gönderilmesi KVKK tarafından birçok karara konu edilmiş ve bu eylemi işleyenler hakkında idari para cezası şeklinde yaptırımlar uygulanmıştır. Şikâyet başvurusu yapılması halinde kurulun daha önceki emsal kararlarına da bakılarak Murat Kurum hakkında idari para cezası verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

İsyan ettiler: İstifa etmeden aday olan bakanlardan yurttaşa SMS bombardımanı - Resim : 1

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