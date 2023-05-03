Bakan Soylu, Van mitinginde 'zafer işareti' yapan Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı.

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Bakan Soylu, Van mitinginde 'zafer işareti' yapan Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı!

AKP’nin İstanbul milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu 'zafer işareti' yaptığı için hedef aldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van Beşyol Meydanı’nda, İmamoğlu ile bir miting yaptı. Eşi Ekrem İmamoğlu ile birlikte mitinge gelenleri selamlayan Dilek İmamoğlu zafer işateti yaptı.

Bugün Şişli’de  Gölova Kadınlar Derneği'nde konuşan Bakan Soylu burada zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu’nu hedef aldı.

Soylu, açıklamasında,  "Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu Bay Bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Van'da yaptığı mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımı ile beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar, PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar" diye konuştu.

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Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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