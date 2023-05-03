Bloomberg'den 'Erdoğan' yorumu: 'Histerik beyanlar, olası bir yenilgiye karşı bahane niteliğinde'

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye’de 14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim süreciyle ilgili bir analiz yayınlandı.

“Türkiye'deki seçim Batı'nın hayallerini gerçekleştirmeyecek” imzalı analizde Bloomberg yazarı Bobby Gosh, seçimlerin ardından Batı ile ilişkilerin nasıl şekillenebileceğini değerlendirdi.

'MODASI GEÇMİŞ SÖYLEMLERİ KULLANIYORLAR'

“AKP'li Cumhurbaşkanı ve üst düzey isimlerin seçim konuşmalarına bir çaresizlik havası sızmış durumda” ifadelerini kullanan Gosh, şöyle devam etti: “Seçmenleri, kötü yönettikleri ekonomiden uzaklaştırmak ve seçmenlerle bağ kurmak için modası geçmiş söylemleri kullanıyorlar. Mide rahatsızlığı nedeniyle üç günlük bir aradan sonra işbaşı yapan Erdoğan, LGBT topluluğuna sövüyor ve muhalefetin teröristler tarafından desteklendiğini iddia ediyor.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ‘darbe’ iddiasına değinen Gosh, söz konusu açıklamaların ‘kabak tadı vermeye başladığını’ yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı’yı hedef aldığı açıklamalarına da işaret eden Bloomberg yazarı, “Batılı komplolarla ilgili bu tür histerik beyanlar, olası bir yenilgiye karşı bahane niteliğinde” dedi.

'BATI ESNEKLİK İSTİYORSA, KILIÇDAROĞLU'NA YARDIM ETMELİ'

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanması ihtimalini de değerlendiren Gosh, “Batılı liderler Kılıçdaroğlu'na çok fazla bel bağlamamak adına dikkatli olmalılar” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Batı, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada esnek olmasını istiyorsa, Erdoğan'ın Türkiye ekonomisinde yarattığı karmaşayı temizlemesine yardım etmeli. Eğer yardım edemiyorsa da, bu zorlu görevi yerine getirirken sabırlı olmalı.”

'KÜRT GRUPLARLA İLİŞKİLERDE İYİ PARTİ FRENLEYECEK'

Kılıçdaroğlu’nun da Rusya-Ukrayna savaşında ‘arabulucu’ rolünü üstlenmek istediğini yazan Gosh, “Kılıçdaroğlu'nun büyük bir değişiklik bekleyen Batı’yı hayal kırıklığına uğratacağı bir başka alan da, özellikle IŞİD'e karşı mücadelede Batı'ya yardım eden Kürt gruplarla ilişkilerinde Suriye'dir. Esneklik eğilimi olsa bile, Kılıçdaroğlu'nun ittifakındaki milliyetçi İYİ Parti'nin varlığı, Kürt meselelerinde onu frenleyecektir.”