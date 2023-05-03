Ordu'da Kılıçdaroğlu coşkusu: 'Gelmekte olan gelsin, değişim istiyorum'

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gidecek. Anketlere göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarışı önde götürüyor. Seçimin ilk turda nasıl sonuçlanacağı 11 gün sonra netleşecek.

Siyaset arenasında yarış hız kazanırken Türkiye'nin dört bir yanında siyasi parti liderler ve partilerin öne çıkan isimleri mitingler düzenliyor.

Seçim gününe kadar yurdun neredeyse tamamını ziyaret edecek olan Kemal Kılıçdaroğu bugün Sinop'un Boyabat ilçesinde yurttaşlara seslenmesinin ardından Millet Buluşması için Ordu'ya geçti.

Gerçek Gündem, yurttaşların büyük ilgi gösterdiği mitingi Ordu'dan takip etti. Gerçek Gündem, ekonomik kriz, kutuplaşma ve güvenlik sorunları nedeniyle zor günler yaşayan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vatandaşların nabzını tuttu.

"HASTANELERE GİDEMİYORUZ, PARAMIZ YOK"

Gerçek Gündem'e konuşan yurttaşlar ekonomik krize, kötü yönetime ve ülkenin koşullarına isyan etti. İşte Cumhuriyet Meydanı'ndan yurttaşların Gerçek Gündem'e anlattıkları:

*AKP gitti, öldü. Her şeyimiz sorun. Hastanelere gidemiyoruz, paramız yok. Hayırlısıyla gelmekte olan gelsin. Kılıçdaroğlu güven verdi bile" diye konuştu.

"ZAM ÜSTÜNE ZAM, SEPET BOŞ KALIYOR"

*20 liraya ekmek alıyoruz. Nerede görülmüş. Çocuk okula gidiyor. 'Anne 20 lira veriyorsun, neye yetiyor' diyor. Bir çikolata, meyve suyu alsa bitiyor. Bu çocuk acıkmıyor mu? 3'e kadar okulda. Neye yetiyor? Zam üstüne zam! Sepet boş kalıyor...

*Türkiye'de hayvancılık bitti. Bir inek 100 bin lira. Çare var mı yok. Artık bıkmış millet! Tarım da bitti Türkiye'de. Ben değişim istiyorum. Olması gereken benim için bu!

*Kılıçdaroğlu kazanacak!

"MİLLET KARARINI VERMİŞ"

*Ömrüm boyunca böyle bir kalabalık görmedim. Bu iş bitmiş. Salyangoz topladım, cebime paramı koydum, geldim. Bir yerden para alan insan değilim. Millet kararını vermiş.

*Millette para yok! Kriz var. Simit alacak parası yok milletin! Değişim olmazsa sıkıntı! Her şeye zam geliyor. Geçim zorlaştı.